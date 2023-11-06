Завершился визит международных путешественников на освобожденные территории Азербайджана

Завершился трехдневный визит на освобожденные территории Азербайджана 50 зарубежных путешественников, представляющих 26 стран.

Завершился трехдневный визит на освобожденные территории Азербайджана группы 50 зарубежных путешественников, представляющих 26 стран.

Как сообщает Report, в ходе поездки гости своими глазами увидели все свидетельства вандализма, совершенного армянами в Физули, Агдаме, Шуше, Джебраиле, Лачыне, Кяльбаджаре и других освобожденных территориях.

В первый день визита они посетили Физули, затем побывали в Шуше. Здесь в Шуше путешественники ознакомились с городской крепостью, зданием исполнительной власти, построенным после освобождения города от оккупации, а также совершили прогулку по Джыдыр дюзю.

Третьим пунктом посещения стал Агдам, известный как "Хиросима Кавказа". В Агдаме туристы ознакомились с разрушениями, учиненными Арменией за годы оккупации, побывали на Аллее почетного захоронения, посетили Агдамский государственный драматический театр, где им показали кадры дооккупационного периода, лучше всяких слов демонстрирующие желание оккупантов полностью стереть следы некогда процветающего города.

Напомним, что группа из 50 человек, включающая представителей США, Канады, Швейцарии, Великобритании, Дании, Германии, Австрии, Польши, Финляндии, Норвегии, Испании, Венгрии, Румынии, Португалии, Сингапура, Австралии и других стран, находилась на освобожденных территориях Азербайджана в период с 4 по 6 ноября.

В последний день визита путешественники побывали на территории Джебраильского района, где ознакомились с Худаферинским мостом, являющимся древним памятником азербайджанского зодчества, а также наблюдали за процессом обезвреживания одной из мин, заложенных вооруженными силами Армении в Физули.