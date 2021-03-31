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Замминистра обороны России приехал в Карабах

Замминистра обороны России приехал в Карабах Заместитель министра обороны России генерал армии Дмитрий Булгаков прибыл с визитом в Карабахский регион Азербайджана
Карабах
31 марта 2021 г. 10:44
Замминистра обороны России приехал в Карабах
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Заместитель министра обороны России генерал армии Дмитрий Булгаков прибыл с визитом в Карабахский регион Азербайджана.

Об этом сообщает Report со ссылкой на минобороны РФ.

Дмитрий Булгаков принял участие в церемонии открытия и заселения в Ханкенди очередного блочно-модульного городка на 250 мест для миротворцев.

"На сегодняшний день мы завершаем оборудование 25 таких городков, идет сдача в эксплуатацию, наладка. Не позднее 5-го апреля все будет введено в эксплуатацию, то есть все наши миротворцы будут обустроены", - сообщил генерал армии.

Булгаков уточнил, что также по решению Министра обороны России Сергея Шойгу в Нагорном Карабахе строится мобильный госпиталь, где, в случае необходимости, миротворцам силами медицинского отряда специального назначения будет оказываться квалифицированная помощь.

Замглавы военного ведомства уточнил, что сборка мобильного госпиталя начнется не позднее 5 – 7-го апреля, к концу месяца он должен быть закончен.

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Версия на английском языке Russian Deputy Defense Minister arrives in Karabakh
Версия на азербайджанском языке Rusiya müdafiə nazirinin müavini Qarabağa gəlib

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