Замминистра обороны России приехал в Карабах

Заместитель министра обороны России генерал армии Дмитрий Булгаков прибыл с визитом в Карабахский регион Азербайджана

Заместитель министра обороны России генерал армии Дмитрий Булгаков прибыл с визитом в Карабахский регион Азербайджана.

Об этом сообщает Report со ссылкой на минобороны РФ.

Дмитрий Булгаков принял участие в церемонии открытия и заселения в Ханкенди очередного блочно-модульного городка на 250 мест для миротворцев.

"На сегодняшний день мы завершаем оборудование 25 таких городков, идет сдача в эксплуатацию, наладка. Не позднее 5-го апреля все будет введено в эксплуатацию, то есть все наши миротворцы будут обустроены", - сообщил генерал армии.

Булгаков уточнил, что также по решению Министра обороны России Сергея Шойгу в Нагорном Карабахе строится мобильный госпиталь, где, в случае необходимости, миротворцам силами медицинского отряда специального назначения будет оказываться квалифицированная помощь.

Замглавы военного ведомства уточнил, что сборка мобильного госпиталя начнется не позднее 5 – 7-го апреля, к концу месяца он должен быть закончен.