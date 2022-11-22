Замглавы госкомитета: Азербайджан вступил в новую эру с завершением второй Карабахской войны

Азербайджан вступил в новую эру с завершением второй Карабахской войны.

Азербайджан вступил в новую эру с завершением второй Карабахской войны.

Как передает Report, об этом заместитель председателя Государственного комитета по проблемам семьи, женщин и детей Садагат Гахраманова заявила в ходе проходящей сегодня в Университете ADA конференции высоко уровня "Женщины за устойчивое завтра".

По ее словам, во время 44-дневной Карабахской войны погибли 12 детей и 23 женщины, а еще 101 женщина была ранена.

"Мы стараемся поддержать тех, кто пострадал в результате войны, изучаем их психологическое состояние и оказываем посильную помощь. Аналогичная работа уже была проведена в трех регионах страны, где были созданы ресурсные центры для предоставления различного рода поддержки", - сказала Гахраманова.

По ее словам, после завершения войны Азербайджан вступил в новую эру – эру восстановления.

"Актуальной также остается проблема мин, жертвами которых до сих пор стали 38 женщин", - отметила Гахраманова.