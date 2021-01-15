Захарова: Россия готова поддержать гуманитарные акции между Баку и Ереваном

"Мы всячески приветствовали бы налаживание прямого диалога между азербайджанской и армянской делегациями, а также проведение двумя странами совместных мероприятий гуманитарного характера"

"Мы всячески приветствовали бы налаживание прямого диалога между азербайджанской и армянской делегациями, а также проведение двумя странами совместных мероприятий гуманитарного характера".

Как сообщает Report, об этом на еженедельном брифинге заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

"На наш взгляд, подобные инициативы способствуют формированию атмосферы примирения, взаимопонимания, доверия. Пойдут на пользу как азербайджанскому, так и армянскому народу и, в принципе, всему региону Южного Кавказа, а значит и Российской Федерации. Российская сторона намерена поддерживать такие гуманитарные акции, если Баку и Ереван продемонстрируют искренний настрой двигаться в этом направлении", - заявила она.