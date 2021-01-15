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МИД РФ: Реализация заявления от 11 января пойдет на пользу всему Южному Кавказу

МИД РФ: Реализация заявления от 11 января пойдет на пользу всему Южному Кавказу Для решения предметных вопросов по совместному заявлению лидеров России, Азербайджана и Армении от 11 января будут созданы экспертные подгруппы
Карабах
15 января 2021 г. 12:45
МИД РФ: Реализация заявления от 11 января пойдет на пользу всему Южному Кавказу
Мария Захарова

Для решения предметных вопросов по совместному заявлению лидеров России, Азербайджана и Армении от 11 января будут созданыэкспертные подгруппы.

Как сообщает Report, об этом на еженедельном брифинге заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Она напомнила, что лидеры трех стран 11 января на саммите в Москве уделили особое внимание обсуждению шагов по выстраиванию экономических связей, разблокированию коммуникаций, развитию инфраструктуры.

"Было принято отдельное заявление на этот счет. Как вы знаете, по итогам встречи создана трехсторонняя рабочая группа под сопредседательством вице-премьеров России, Азербайджана и Армении. Она должна собраться до конца этого месяца, а до первого марта предстоит представить перечень и график мероприятий, предполагающих восстановление и сооружение новых объектов транспортной инфраструктуры для организации международных перевозок.

Нет никаких сомнений, что реализация этих вопросов пойдет на пользу как армянской, так и азербайджанской стороне, и в целом, региону Южного Кавказа, будут обеспечены интересы всех государств", - заявила М. Захарова.

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Версия на азербайджанском языке Rusiya XİN: 11 yanvar bəyanatının yerinə yetirilməsi Cənubi Qafqazın xeyrinədir
Версия на английском языке Russian FM: Implementation of January 11 statement will benefit entire S. Caucasus

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