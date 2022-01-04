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За счет средств Фонда YAŞAT погашены долги семей шехидов и ветеранов войны на 5,6 млн манатов

За счет средств Фонда YAŞAT погашены долги семей шехидов и ветеранов войны на 5,6 млн манатов За счет средств, собранных Фондом поддержки обеспечения раненых в связи с защитой территориальной целостности Азербайджанской Республики и семей шехидов (Фонд YAŞAT), погашены долги семей шехидов и ветеранов войны на сумму 5,6 млн манатов.
Карабах
4 января 2022 г. 11:09
За счет средств Фонда YAŞAT погашены долги семей шехидов и ветеранов войны на 5,6 млн манатов
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За счет средств, собранных в Фонде поддержки обеспечения раненых в связи с защитой территориальной целостности Азербайджанской Республики и семей шехидов (Фонд YAŞAT), погашены долги семей шехидов и ветеранов войны на сумму 5,6 млн манатов.

Как сообщает Report, из собранных в фонде средств на улучшение бытовых условий лиц указанной категории было потрачено 34 185 789 манатов.

На покрытие медицинских расходов потрачено 12 613 948 манатов, на погашение долговых обязательств - 5 687 318 манатов, на образование, профессиональную подготовку и развитие творческого потенциала - 707 530 манатов.

Отметим, что до сих пор в фонде собрано 66 340 818 манатов. Из них израсходовано 52 658 087 манатов, остаток средств составляет 13 682 730 манатов.

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Версия на азербайджанском языке İndiyədək qazi və şəhid ailələrinin 5,6 milyon manatlıq borcları ödənilib

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