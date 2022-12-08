Айгюн Аттар: ЮНЕСКО закрывала глаза на зверства армян в Карабахе

На протяжении 30-ти лет ЮНЕСКО закрывало глаза на зверства Армении в Карабахе

На протяжении 30-ти лет ЮНЕСКО закрывала глаза на зверства армян в Карабахе.

Как передает Report, об этом президент Фонда дружбы, сотрудничества и солидарности Турция-Азербайджан Айгюн Аттар заявила на Международной научной конференции на тему "Роль конвенций ЮНЕСКО в защите культурных ценностей и аспекты улучшения их применения" в Баку.

"Какие меры предприняла ЮНЕСКО в отношении Армении, которая на протяжении 30-ти лет совершала преступления на оккупированных территориях Азербайджана? Мы должны задаться этим вопросом", сказала она, добавив, что Армения уничтожила культурное наследие в Карабахе, а около миллиона людей вынуждены были бежать, утратив свой дом.

Айгюн Аттар также отметила, что зверства Армении превратили некогда торговый центр региона - Агдам в руины: "Теперь эти земли похожи на Хиросиму. Сколько еще ЮНЕСКО будет молчать по этому поводу?"

"Война закончена, Азербайджан одержал победу. Теперь Азербайджан, благодаря уверенной политике президента Ильхама Алиева, сам восстанавливает свои территории, при этом открывая новые экономические возможности для многих стран",- заявила она.