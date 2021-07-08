Вынужденные переселенцы из Зангилана обратились к послу Германии в Азербайджане

Вынужденные переселенцы из Зангилана обратились к послу Германии в Азербайджане Вольфгангу Манигу для принятия мер в отношении немецкой компании CRONIMET.

Вынужденные переселенцы из Зангилана обратились к послу Германии в Азербайджане Вольфгангу Манигу для принятия мер в отношении немецкой компании CRONIMET.

Report представляет данное обращение.

"Мы, вынужденные переселенцы из Зангиланского района, обращаемся к вам в связи с экологическим террором, совершенным во время армянской оккупации нашей родины. На протяжении около 30 лет мы временно проживали в различных городах и районах Азербайджана, но не теряли надежду на возвращение в родные края. В сентябре прошлого года доблестная Азербайджанская армия под руководством Президента Ильхама Алиева освободила наши оккупированные территории, в том числе Зангиланский район, откуда мы были насильно изгнаны.

Завоеванная Победа от мала до велика воодушевила каждого из нас, мы с нетерпением ждем того дня, когда вернемся в родные места. Но вызывает сожаление экологический террор, которому подвергается Зангилан. До оккупации зангиланцы использовали воду из Охчучая для орошения, а также отдыхали на ее берегах, ловили в этой реке рыбу. Сегодня токсичные отходы Гаджаранского медно-молибденового, Гафанского медно-обогатительного заводов, расположенных у истока этой реки в Армении, а также бытовые сточные воды сбрасываются в Охчучай без очистки. Немецкая компания CRONIMET, функционирующая в горнодобывающем секторе Армении, не соблюдает экостандарты, что создает угрозу экологического террора не только для Зангиланского, но и других прилегающих к нему районов.

Воду из реки нельзя использовать для орошения, кроме того, в ней массово гибнет рыба. Мы, зангиланцы, которые около 30 лет тосковали по родному краю, требуем прекращения экологического террора, совершаемого на наших исконных землях. Призываем Германию, страну экологических стандартов, принять срочные меры против компании CRONIMET, ставшей причиной возникновения угрозы для других стран.

Мы, подписавшие это обращение зангиланцы, требуем незамедлительного прекращения деятельности компании CRONIMET. В противном случае мы обратимся в международные суды в связи с предприятием, совершающим экологический терроризм, и Германией".

Отметим, что обращение подписали более 100 вынужденных переселенцев, изгнанных из района в результате оккупации Зангилана армянскими вооруженными формированиями.