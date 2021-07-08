О нас
Report Georgia
Аудио новости

Вынужденные переселенцы из Зангилана обратились к послу Германии в Азербайджане

Вынужденные переселенцы из Зангилана обратились к послу Германии в Азербайджане Вынужденные переселенцы из Зангилана обратились к послу Германии в Азербайджане Вольфгангу Манигу для принятия мер в отношении немецкой компании CRONIMET.
Карабах
8 июля 2021 г. 15:17
Вынужденные переселенцы из Зангилана обратились к послу Германии в Азербайджане

Вынужденные переселенцы из Зангилана обратились к послу Германии в Азербайджане Вольфгангу Манигу для принятия мер в отношении немецкой компании CRONIMET.

Report представляет данное обращение.

"Мы, вынужденные переселенцы из Зангиланского района, обращаемся к вам в связи с экологическим террором, совершенным во время армянской оккупации нашей родины. На протяжении около 30 лет мы временно проживали в различных городах и районах Азербайджана, но не теряли надежду на возвращение в родные края. В сентябре прошлого года доблестная Азербайджанская армия под руководством Президента Ильхама Алиева освободила наши оккупированные территории, в том числе Зангиланский район, откуда мы были насильно изгнаны.

Завоеванная Победа от мала до велика воодушевила каждого из нас, мы с нетерпением ждем того дня, когда вернемся в родные места. Но вызывает сожаление экологический террор, которому подвергается Зангилан. До оккупации зангиланцы использовали воду из Охчучая для орошения, а также отдыхали на ее берегах, ловили в этой реке рыбу. Сегодня токсичные отходы Гаджаранского медно-молибденового, Гафанского медно-обогатительного заводов, расположенных у истока этой реки в Армении, а также бытовые сточные воды сбрасываются в Охчучай без очистки. Немецкая компания CRONIMET, функционирующая в горнодобывающем секторе Армении, не соблюдает экостандарты, что создает угрозу экологического террора не только для Зангиланского, но и других прилегающих к нему районов.

Воду из реки нельзя использовать для орошения, кроме того, в ней массово гибнет рыба. Мы, зангиланцы, которые около 30 лет тосковали по родному краю, требуем прекращения экологического террора, совершаемого на наших исконных землях. Призываем Германию, страну экологических стандартов, принять срочные меры против компании CRONIMET, ставшей причиной возникновения угрозы для других стран.

Мы, подписавшие это обращение зангиланцы, требуем незамедлительного прекращения деятельности компании CRONIMET. В противном случае мы обратимся в международные суды в связи с предприятием, совершающим экологический терроризм, и Германией".

Отметим, что обращение подписали более 100 вынужденных переселенцев, изгнанных из района в результате оккупации Зангилана армянскими вооруженными формированиями.

Подпишитесь на нашу страницу в Facebook
Версия на английском языке IDPs from Zangilan appeal to German ambassador on pollution of Okhchuchay
Версия на азербайджанском языке Zəngilanlı məcburi köçkünlər Oxçuçayın çirkləndirilməsi ilə bağlı Almaniya səfirinə müraciət edib

Самое читаемое

SOCAR прокомментировала пожар в Каспийском море
SOCAR прокомментировала пожар в Каспийском море
4 июля 2021 г. 22:43
Граждане Азербайджана смогут летать в Грузию без ПЦР-теста
Граждане Азербайджана смогут летать в Грузию без ПЦР-теста
3 июля 2021 г. 12:29
Председатель TƏBİB о риске распространения штамма дельта - ЭКСКЛЮЗИВ
Председатель TƏBİB о риске распространения штамма "дельта" - ЭКСКЛЮЗИВ
2 июля 2021 г. 14:01
Минэкологии прокомментировало взрыв в Каспийском море
Минэкологии прокомментировало взрыв в Каспийском море
4 июля 2021 г. 23:33
Завтра воздух в Азербайджане прогреется до 42 градусов
Завтра воздух в Азербайджане прогреется до 42 градусов
4 июля 2021 г. 12:10
МЧС распространило кадры извержения вулкана на Каспии
ФотоМЧС распространило кадры извержения вулкана на Каспии
5 июля 2021 г. 10:23
В Баку без вести пропал молодой человек - ФОТО
В Баку без вести пропал молодой человек - ФОТО
4 июля 2021 г. 09:57
График движения электричек Баку-Сумгайыт на завтра
График движения электричек Баку-Сумгайыт на завтра
2 июля 2021 г. 14:49
Глава TƏBIB о перспективах окончания пандемии COVID-19
Глава TƏBIB о перспективах окончания пандемии COVID-19
2 июля 2021 г. 14:29
В Азербайджане в связи с праздником Гурбан 4 дня будут нерабочими
В Азербайджане в связи с праздником Гурбан 4 дня будут нерабочими
1 июля 2021 г. 20:24

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi