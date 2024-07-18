Глава ANAMA: Большинство минных инцидентов происходит за пределами бывшей линии соприкосновения

Большинство случаев подрыва на минах происходит за пределами бывшей линии соприкосновения.
Об этом Report сообщил председатель правления Агентства по разминированию Азербайджана (ANAMA) Вугар Сулейманов.
"Примерно 70% случаев происходят за пределами бывшей линии соприкосновения. Это свидетельствует о том, что мины были размещены хаотично и непрофессионально. По этой причине сотрудники подходят к процессу разминирования с чрезвычайной осторожностью", - отметил он.
Сулейманов также отметил, что по сегодняшний день были разминированы свыше 143 тыс. гектаров территорий, обезврежены свыше 124 тыс. мин и НРБ.