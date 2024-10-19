Находящаяся на освобожденных территориях Азербайджана вторая группа путешественников из Грузии совершила прогулку по Ханкенди.
Как передает Report, гости были впечатлены масштабами восстановительных работ, которые проводятся в городе.
Путешественники смогли воочию увидеть последствия армянской оккупации.
Туристы также посетили стадион, Карабахский университет, а также памятники истории и культуры.
Отметим, что в Азербайджан приехали три группы путешественников из Грузии в составе 30 человек. Цель их визита - ознакомление со строительно-восстановительными работами в регионе.
Визит путешественников на освобожденные территории завершится 22 октября.