Вторая группа путешественников из Грузии совершила прогулку по Ханкенди

Находящаяся на освобожденных территориях вторая группа путешественников из Грузии совершила прогулку по Ханкенди.

Находящаяся на освобожденных территориях Азербайджана вторая группа путешественников из Грузии совершила прогулку по Ханкенди.

Как передает Report, гости были впечатлены масштабами восстановительных работ, которые проводятся в городе.

Путешественники смогли воочию увидеть последствия армянской оккупации.

Туристы также посетили стадион, Карабахский университет, а также памятники истории и культуры.

Отметим, что в Азербайджан приехали три группы путешественников из Грузии в составе 30 человек. Цель их визита - ознакомление со строительно-восстановительными работами в регионе.

Визит путешественников на освобожденные территории завершится 22 октября.