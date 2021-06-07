Военный обозреватель: СБ ООН должен оказать давление на Армению в вопросе передачи карт минных полей

"С момента достижения договоренности между Азербайджаном и Арменией от 10 ноября 2020 года, положившей конец карабахскому конфликту, прошло уже полгода. Освобожденные от оккупации территории не очищены от мин, всё еще на этих территориях гибнут граждански

"С момента достижения договоренности между Азербайджаном и Арменией от 10 ноября 2020 года, положившей конец карабахскому конфликту, прошло уже полгода. Освобожденные от оккупации территории не очищены от мин, на этих территориях всё еще гибнут гражданские лица, осуществляющие съемки журналисты. Я считаю, что Совет Безопасности ООН должен оказать серьезное давление на Армению по этому вопросу".

Об этом восточноевропейскому бюро Report сказал украинский военно-политический обозреватель Александр Коваленко.

Он отметил, что, несмотря на то, что азербайджанская армия положила конец 30-летней армянской оккупации и освободила земли, покидая эти земли, Армения должна нести ответственность за взятые обязательства: "Подорвавшиеся на мине сотрудники СМИ стали жертвами этой безответственности. Если через более чем 6 месяцев после подписания соглашения азербайджанские журналисты подрываются на мине, то это уже преступная провокация. Армяно-азербайджанский конфликт завершен, и государственная граница с Арменией восстанавливается. В 1999 году вступила в силу Конвенция о запрещении применения, накопления запасов, производства и передачи противопехотных мин и об их уничтожении. Согласно принятой ООН конвенции, стороны конфликта обязуются после окончания войны передать карты минных полей, не использовать противопехотные мины. Принятая конвенция направлена на обеспечение безопасности мирного населения".

Александр Коваленко обратил внимание на то, что нежелание армянской стороны передавать Азербайджану карты минных полей может носить осознанный, злонамеренный характер: “Нагорный Карабах ещё долгое время будет оставаться потенциально опасным регионом, ведь обезвреживание боеприпасов и мин на его территории это не быстрый процесс. В свою очередь, армянская сторона, фактически отказав Баку в предоставлении карт минных полей, не только заставляет задаться вопросом о дальнейших намерениях Еревана в отношении данного региона, но и действиях в нём уже сейчас. Ведь очевидно, что такой подход к проблематике разминирования Нагорного Карабаха открывает обширные возможности по диверсионной деятельности армянских подразделений на азербайджанской территории. По факту, установка новых взрывных устройств и мин, без соответствующей карты армянских минных полей у Баку, позволяет осуществлять эту диверсионную деятельность с оправданием того, что любые последующие подрывы и жертвы – это “эхо войны”, а не элемент нынешней диверсионной войны и действия армянских подразделений”.

Отметим, что 4 июня около 11 часов пассажирский автомобиль марки "КамАЗ", в котором находились сотрудники телевизионных каналов и информационных агентств, командированные в связи с исполнением служебных обязанностей в освобожденный от оккупации Кельбаджарский район, во время движения в направлении села Сусузлуг подорвался на противотанковой мине. В результате этого погибли 3 человека - оператор телеканала AzTV Сирадж Абышев, сотрудник Азербайджанского государственного информационного агентства АЗЕРТАДЖ Магеррам Ибрагимов и заместитель представителя главы исполнительной власти Кельбаджарского района по административно-территориальному округу села Сусузлуг Ариф Алиев, еще 4 человека были госпитализированы с телесными повреждениями различной степени тяжести.