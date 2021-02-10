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Военная форма шехида Худаяра будет храниться в Фонде Отечественной войны

Военная форма шехида Худаяра будет храниться в Фонде Отечественной войны Военная форма шехида Отечественной войны Худаяра Юсифзаде была представлена Национальному музею истории Азербайджана.
Карабах
10 февраля 2021 г. 15:15
Военная форма шехида Худаяра будет храниться в Фонде Отечественной войны
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Военная форма шехида Отечественной войны Худаяра Юсифзаде была представлена Национальному музею истории Азербайджана.

Как сообщает Report, принадлежавшая шехиду военная форма Государственной пограничной службы будет храниться в созданном в музее Фонде Отечественной войны.

Наплечные знаки военной формы – погоны прапорщика, на левом рукаве - шеврон Государственной пограничной службы.

Шехид-прапорщик Юсифзаде Худаяр Муслим оглу родился 15 июня 1998 года в Бардинском районе. После военной службы начал работать в Государственной пограничной службе. 22 октября 2020 года героически погиб в боях за поселок Агбенд Зангиланского района. Посмертно награжден орденом "Азербайджанское знамя", медалями "За Родину" и "За освобождение Зангилана".

Тесниф "Vətən yaxşıdır", который Худаяр спел перед одной из военных операций, стал в Азербайджане своеобразным символом победы.

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Версия на азербайджанском языке Şəhid Xudayarın hərbi geyimi Vətən müharibəsi fondunda qorunacaq - FOTO

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