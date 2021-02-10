Военная форма шехида Худаяра будет храниться в Фонде Отечественной войны

Военная форма шехида Отечественной войны Худаяра Юсифзаде была представлена Национальному музею истории Азербайджана.

Военная форма шехида Отечественной войны Худаяра Юсифзаде была представлена Национальному музею истории Азербайджана.

Как сообщает Report, принадлежавшая шехиду военная форма Государственной пограничной службы будет храниться в созданном в музее Фонде Отечественной войны.

Наплечные знаки военной формы – погоны прапорщика, на левом рукаве - шеврон Государственной пограничной службы.

Шехид-прапорщик Юсифзаде Худаяр Муслим оглу родился 15 июня 1998 года в Бардинском районе. После военной службы начал работать в Государственной пограничной службе. 22 октября 2020 года героически погиб в боях за поселок Агбенд Зангиланского района. Посмертно награжден орденом "Азербайджанское знамя", медалями "За Родину" и "За освобождение Зангилана".

Тесниф "Vətən yaxşıdır", который Худаяр спел перед одной из военных операций, стал в Азербайджане своеобразным символом победы.