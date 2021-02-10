Военная форма шехида Худаяра будет храниться в Фонде Отечественной войны

Военная форма шехида Отечественной войны Худаяра Юсифзаде была представлена Национальному музею истории Азербайджана.
Как сообщает Report, принадлежавшая шехиду военная форма Государственной пограничной службы будет храниться в созданном в музее Фонде Отечественной войны.
Наплечные знаки военной формы – погоны прапорщика, на левом рукаве - шеврон Государственной пограничной службы.
Шехид-прапорщик Юсифзаде Худаяр Муслим оглу родился 15 июня 1998 года в Бардинском районе. После военной службы начал работать в Государственной пограничной службе. 22 октября 2020 года героически погиб в боях за поселок Агбенд Зангиланского района. Посмертно награжден орденом "Азербайджанское знамя", медалями "За Родину" и "За освобождение Зангилана".
Тесниф "Vətən yaxşıdır", который Худаяр спел перед одной из военных операций, стал в Азербайджане своеобразным символом победы.