О нас
Report Georgia
Аудио новости

Во Франции арестован лидер экстремистской группировки, участвовавший в Карабахской войне

Во Франции арестован лидер экстремистской группировки, участвовавший в Карабахской войне Гражданин Франции, лидер экстремистской группировки “Zouaves Paris” (ZVP) Марк Де Каккере-Вальменир, прибывший на оккупированные территории Азербайджана во время Второй Карабахской войны и участвовавший в террористической деятельности и воевавший как наем
Карабах
21 января 2022 г. 22:54
Во Франции арестован лидер экстремистской группировки, участвовавший в Карабахской войне

Гражданин Франции, лидер экстремистской группировки "Zouaves Paris" (ZVP) Марк Де Каккере-Вальменир, прибывший на оккупированные территории Азербайджана во время Второй Карабахской войны и участвовавший в террористической деятельности и воевавший как наемник с армянской стороны, приговорен к 1 году лишения свободы.

Об этом сообщает Report со ссылкой на французскую прессу.

Де Каккере-Вальменир, которому запретили участвовать в декабрьском митинге крайне правого кандидата в президенты Эрика Земмура, был задержан, а затем арестован за участие в акции 15 января.

Отметим, что это не первый арест лидера экстремистской группировки. В декабре 2018 года он был приговорен к шести месяцам лишения свободы за насилие во время демонстрации "желтых жилетов" и к 10 месяцам за нападение на бар.

Напомним, что в октябре 2020 года Марк Де Каккере-Вальменир на своей странице в Instagram опубликовал фотографию себя в военной форме с автоматом Калашникова в руках. На его бюсте две нашивки: армянский флаг и череп, используемый некоторыми подразделениями СС. Фото подписано "Направление: фронт". Он также заявил о своем желании создать "бригаду иностранных волонтеров" в сотрудничестве с местными властями.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке ФотоVətən müharibəsində Ermənistan tərəfindən döyüşmüş ekstremist qruplaşma rəhbəri həbs olunub

Самое важное

Руководство НАНА не приняло отставку гендиректора Института истории
Руководство НАНА не приняло отставку гендиректора Института истории
21 января 2022 г. 14:56
МИД РФ: Нужно скорее запустить комиссию по делимитации азербайджано-армянской границы
МИД РФ: Нужно скорее запустить комиссию по делимитации азербайджано-армянской границы
21 января 2022 г. 12:53
В Барде полицейского ударили кулаком в лицо на поминках
В Барде полицейского ударили кулаком в лицо на поминках
21 января 2022 г. 11:00
Ильхам Алиев поделился публикацией в связи с годовщиной трагедии 20 января
Ильхам Алиев поделился публикацией в связи с годовщиной трагедии 20 января
19 января 2022 г. 21:22
В Азербайджане увеличилось количество медучреждений, в которых можно привиться вакциной Pfizer
В Азербайджане увеличилось количество медучреждений, в которых можно привиться вакциной Pfizer
19 января 2022 г. 15:33
Теймур Мусаев назначен министром здравоохранения
Теймур Мусаев назначен министром здравоохранения
19 января 2022 г. 12:21
Возбуждено уголовное дело в отношении лиц, повредивших памятник Гаджи Зейналабдину Тагиеву
Возбуждено уголовное дело в отношении лиц, повредивших памятник Гаджи Зейналабдину Тагиеву
19 января 2022 г. 11:55
Прокуратура: Ведется следствие по факту подорвавшегося на мине жителя в Геранбое
Прокуратура: Ведется следствие по факту подорвавшегося на мине жителя в Геранбое
18 января 2022 г. 21:57
В Азербайджане Акт об амнистии применен в отношении 9 263 человек
В Азербайджане Акт об амнистии применен в отношении 9 263 человек
18 января 2022 г. 16:53
Погиб военнослужащий Азербайджанской армии
Погиб военнослужащий Азербайджанской армии
17 января 2022 г. 08:29

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi