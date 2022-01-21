Во Франции арестован лидер экстремистской группировки, участвовавший в Карабахской войне

Гражданин Франции, лидер экстремистской группировки “Zouaves Paris” (ZVP) Марк Де Каккере-Вальменир, прибывший на оккупированные территории Азербайджана во время Второй Карабахской войны и участвовавший в террористической деятельности и воевавший как наем

Гражданин Франции, лидер экстремистской группировки "Zouaves Paris" (ZVP) Марк Де Каккере-Вальменир, прибывший на оккупированные территории Азербайджана во время Второй Карабахской войны и участвовавший в террористической деятельности и воевавший как наемник с армянской стороны, приговорен к 1 году лишения свободы.

Об этом сообщает Report со ссылкой на французскую прессу.

Де Каккере-Вальменир, которому запретили участвовать в декабрьском митинге крайне правого кандидата в президенты Эрика Земмура, был задержан, а затем арестован за участие в акции 15 января.

Отметим, что это не первый арест лидера экстремистской группировки. В декабре 2018 года он был приговорен к шести месяцам лишения свободы за насилие во время демонстрации "желтых жилетов" и к 10 месяцам за нападение на бар.

Напомним, что в октябре 2020 года Марк Де Каккере-Вальменир на своей странице в Instagram опубликовал фотографию себя в военной форме с автоматом Калашникова в руках. На его бюсте две нашивки: армянский флаг и череп, используемый некоторыми подразделениями СС. Фото подписано "Направление: фронт". Он также заявил о своем желании создать "бригаду иностранных волонтеров" в сотрудничестве с местными властями.