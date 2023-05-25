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Владанка Андреева: Необходимо согласовать усилия для ускорения процесса разминирования в Азербайджане

Владанка Андреева: Необходимо согласовать усилия для ускорения процесса разминирования в Азербайджане Пока освобожденные территории Азербайджана не будут очищены от наземных мин, безопасное возвращение туда внутренне перемещенных лиц остается невозможным.
Карабах
25 мая 2023 г. 13:25
Владанка Андреева: Необходимо согласовать усилия для ускорения процесса разминирования в Азербайджане

Пока освобожденные территории Азербайджана не будут очищены от наземных мин, безопасное возвращение туда внутренне перемещенных лиц остается невозможным.

Как сообщает Report, об этом резидент-координатор ООН в Азербайджане Владанка Андреева заявила на проходящей в Агдаме второй международной гуманитарной конференции по разминированию на тему "Борьба с минными угрозами – путь к устойчивому развитию".

"Как известно большинству участников конференции, изготовление наземной мины может стоить всего 1 доллар, а безопасное обезвреживание — более тысячи долларов. Мины угрожают безопасности, здоровью, благополучию, жизням людей в более чем 60 странах. Больше всего страдают наиболее уязвимые, в том числе женщины и дети.
Согласно отчету Landmine Monitor за 2022 год, только в 2021 году 5 544 человека погибли или получили травмы из-за этих опасных устройств. И в контексте Азербайджана мрачная реальность обескураживает", - заявила Владанка Андреева, добавив, с 1991 года в Азербайджане в общей сложности 3 377 человек, в том числе 358 детей и 38 женщин, стали жертвами наземных мин.

"Только за последние два года было потеряно 55 драгоценных жизней и еще 244 человека получили серьезные ранения. Пока эти районы не будут очищены от наземных мин, безопасное возвращение внутренне перемещенных лиц остается невозможным. Более того, строительство необходимой инфраструктуры, строительство дорог и возделывание сельскохозяйственных угодий также затруднены", - заявила резидент-координатор ООН.

"Эти факты проливают свет на острую необходимость согласованных усилий и ресурсов для ускорения гуманитарной деятельности по разминированию в Азербайджане", - добавила Владанка Андреева.

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Версия на английском языке Vladanka Andreeva: Necessary to coordinate efforts to speed up demining in Azerbaijan
Версия на азербайджанском языке Vladanka Andreeva: “Azərbaycanda minatəmizləmə prosesini sürətləndirmək üçün səyləri əlaqələndirmək lazımdır”

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