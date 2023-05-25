Владанка Андреева: Необходимо согласовать усилия для ускорения процесса разминирования в Азербайджане

Пока освобожденные территории Азербайджана не будут очищены от наземных мин, безопасное возвращение туда внутренне перемещенных лиц остается невозможным.

Пока освобожденные территории Азербайджана не будут очищены от наземных мин, безопасное возвращение туда внутренне перемещенных лиц остается невозможным.

Как сообщает Report, об этом резидент-координатор ООН в Азербайджане Владанка Андреева заявила на проходящей в Агдаме второй международной гуманитарной конференции по разминированию на тему "Борьба с минными угрозами – путь к устойчивому развитию".

"Как известно большинству участников конференции, изготовление наземной мины может стоить всего 1 доллар, а безопасное обезвреживание — более тысячи долларов. Мины угрожают безопасности, здоровью, благополучию, жизням людей в более чем 60 странах. Больше всего страдают наиболее уязвимые, в том числе женщины и дети.

Согласно отчету Landmine Monitor за 2022 год, только в 2021 году 5 544 человека погибли или получили травмы из-за этих опасных устройств. И в контексте Азербайджана мрачная реальность обескураживает", - заявила Владанка Андреева, добавив, с 1991 года в Азербайджане в общей сложности 3 377 человек, в том числе 358 детей и 38 женщин, стали жертвами наземных мин.

"Только за последние два года было потеряно 55 драгоценных жизней и еще 244 человека получили серьезные ранения. Пока эти районы не будут очищены от наземных мин, безопасное возвращение внутренне перемещенных лиц остается невозможным. Более того, строительство необходимой инфраструктуры, строительство дорог и возделывание сельскохозяйственных угодий также затруднены", - заявила резидент-координатор ООН.



"Эти факты проливают свет на острую необходимость согласованных усилий и ресурсов для ускорения гуманитарной деятельности по разминированию в Азербайджане", - добавила Владанка Андреева.