Вице-президент AZAL: В Восточном Зангезуре началось строительство двух аэропортов

"Словами невозможно передать те чувства, которые каждый из нас сегодня здесь испытывает"

"Сегодня очень знаменательный день. Два крупных самолета – пассажирский Airbus A340-500 "Азербайджанских авиалиний" и грузовой Boeing 747-400 авиакомпании Silk Way – совершили технические полеты в Физулинский международный аэропорт, считающийся воздушными вратами Карабаха".

Как сообщает Report, об этом журналистам сказал вице-президент "Азербайджанских авиалиний" (AZAL) Эльдар Гаджиев.

"Словами невозможно передать те чувства, которые каждый из нас сегодня здесь испытывает. Мы благодарим Верховного главнокомандующего и армию Азербайджана за то, что позволили нам испытать эти чувства. Представьте себе, всего год назад эти земли были у врага, а 11 месяцев назад здесь шли ожесточенные бои", - отметил он.

Э.Гаджиев также добавил, что распоряжением президента в Восточном Зангезуре началось строительство двух аэропортов.