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Вице-президент AZAL: В Восточном Зангезуре началось строительство двух аэропортов

Вице-президент AZAL: В Восточном Зангезуре началось строительство двух аэропортов "Словами невозможно передать те чувства, которые каждый из нас сегодня здесь испытывает"
Карабах
5 сентября 2021 г. 13:48
Вице-президент AZAL: В Восточном Зангезуре началось строительство двух аэропортов
Эльдар Гаджиев

"Сегодня очень знаменательный день. Два крупных самолета – пассажирский Airbus A340-500 "Азербайджанских авиалиний" и грузовой Boeing 747-400 авиакомпании Silk Way – совершили технические полеты в Физулинский международный аэропорт, считающийся воздушными вратами Карабаха".

Как сообщает Report, об этом журналистам сказал вице-президент "Азербайджанских авиалиний" (AZAL) Эльдар Гаджиев.

"Словами невозможно передать те чувства, которые каждый из нас сегодня здесь испытывает. Мы благодарим Верховного главнокомандующего и армию Азербайджана за то, что позволили нам испытать эти чувства. Представьте себе, всего год назад эти земли были у врага, а 11 месяцев назад здесь шли ожесточенные бои", - отметил он.

Э.Гаджиев также добавил, что распоряжением президента в Восточном Зангезуре началось строительство двух аэропортов.

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Версия на английском языке Construction of two airports has begun in East Zangezur, says AZAL's vice president
Версия на азербайджанском языке AZAL-ın vitse-prezidenti: "Şərqi Zəngəzur bölgəsində iki hava limanının inşasına başlanılıb" 

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