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Верховный главнокомандующий ВС Азербайджана в Парке военных трофеев

Верховный главнокомандующий ВС Азербайджана в Парке военных трофеев 12 апреля в Баку состоялось открытие Парка военных трофеев. Президент Азербайджана, победоносный Верховный главнокомандующий Ильхам Алиев принял участие в открытии Парка военных трофеев.
Карабах
12 апреля 2021 г. 15:18
Верховный главнокомандующий ВС Азербайджана в Парке военных трофеев
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12 апреля в Баку состоялось открытие Парка военных трофеев. Президент Азербайджана, победоносный Верховный главнокомандующий Ильхам Алиев принял участие в открытии Парка военных трофеев.

Report представляет фоторепортаж из Парка.

Всего в Парке выставлено более 300 экспонатов, в том числе до 150 единиц тяжелой техники, танков, боевых машин, артиллерийских установок, зенитно-ракетных комплексов, стрелкового оружия, военного транспорта. Представленные экспонаты, убежища, военные казармы, информация о ходе Отечественной войны дают широкие возможности еще раз визуализировать победоносные для Азербайджана сражения.

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Версия на азербайджанском языке ФотоQalib Ali Baş Komandan Hərbi Qənimətlər Parkında - FOTOREPORTAJ

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