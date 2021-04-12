Верховный главнокомандующий ВС Азербайджана в Парке военных трофеев

12 апреля в Баку состоялось открытие Парка военных трофеев. Президент Азербайджана, победоносный Верховный главнокомандующий Ильхам Алиев принял участие в открытии Парка военных трофеев.

12 апреля в Баку состоялось открытие Парка военных трофеев. Президент Азербайджана, победоносный Верховный главнокомандующий Ильхам Алиев принял участие в открытии Парка военных трофеев.

Report представляет фоторепортаж из Парка.

Всего в Парке выставлено более 300 экспонатов, в том числе до 150 единиц тяжелой техники, танков, боевых машин, артиллерийских установок, зенитно-ракетных комплексов, стрелкового оружия, военного транспорта. Представленные экспонаты, убежища, военные казармы, информация о ходе Отечественной войны дают широкие возможности еще раз визуализировать победоносные для Азербайджана сражения.