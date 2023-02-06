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Великобритания поддерживает процесс восстановления освобожденных территорий Азербайджана

Великобритания поддерживает процесс восстановления освобожденных территорий Азербайджана Великобритания поддерживает генеральный план процесса реконструкции в Карабахе.
Карабах
6 февраля 2023 г. 18:00
Великобритания поддерживает процесс восстановления освобожденных территорий Азербайджана

Великобритания поддерживает процесс восстановления освобожденных территорий Азербайджана.

Об этом в интервью Report сказал региональный посол Великобритании по вопросам энергетической безопасности и климата Дэвид Моран.

"Мы очень заинтересованы в расширении сотрудничества за пределами сферы нефти и газа, работаем над этим уже довольно давно. Поддержка диверсификации экономики Азербайджана является ключевым направлением нашего ежегодного экономического и торгового диалога. Наряду с чистой энергией, в 2022 году мы определили ИКТ, здравоохранение и сельское хозяйство в качестве наших приоритетных областей сотрудничества на перспективу", - отметил он.

С полной версией интервью можно ознакомиться, пройдя по ссылке.

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Версия на английском языке UK supports restoration of Azerbaijan's liberated territories

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