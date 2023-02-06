Посол Великобритании по энергобезопасности: Хотим быть основным энергопартнером Азербайджана

Великобритания - самый крупный инвестор и один из крупнейших торговых партнеров Азербайджана на протяжении многих лет. Сотрудничество стран затрагивает множество сфер, самой значимой из которых является энергетический.

Великобритания - самый крупный инвестор в Азербайджан и один из крупнейших торговых партнеров страны на протяжении многих лет. Сотрудничество стран охватывает различные сферы, самой значимой из которых является энергетический.

Report представляет интервью с региональным послом Великобритании по вопросам энергетической безопасности и климата Дэвидом Мораном, который рассказал об основных экономических аспектах сотрудничества между странами, а также совместной борьбе с изменением климата.

- Теперь, когда многие страны пытаются найти альтернативу российскому газу, планирует ли Великобритания расширять энергетическое сотрудничество с Азербайджаном? Какой вы видите роль BP в этом?

- Азербайджан является долгосрочным партнером Великобритании в области энергетической безопасности. Мы тесно сотрудничаем как с правительством, так и, конечно, с BP. У нас особые отношения. Мы действительно рады продолжить наше сотрудничество, которое было официально подтверждено заключением меморандума о взаимопонимании по взаимодействию в области энергетического перехода в 2021 году.

Меморандум поможет делиться передовым опытом в ряде областей: чистая энергетика, энергоэффективность, низкоуглеродные технологии, а также энергопереход. Британия может многое сделать для взаимодействия на уровне правительств, а также продолжать работать с BP и азербайджанскими компаниями.

Очень хорошо, что в эти трудные времена Азербайджан внес свой вклад в безопасность Европы, поставляя дополнительные объемы газа. Каждый объем поставляемого в Европу газа, конечно, помогает им, а Азербайджан обладает всем необходимым для оказания этой поддержки.

- Может ли Великобритания или ее компании сыграть роль в усилиях Азербайджана стать полностью “зеленой”? Можем ли мы ожидать какой-либо поддержки от вас в зеленых проектах на освобожденных территориях Азербайджана?

- Да, мы хотим быть главным энергетическим партнером Азербайджана, поскольку страна стремится перейти от ископаемого топлива к чистой энергии. BP и другие компании очень заинтересованы в выходе на рынок возобновляемых источников энергии Азербайджана и участии в нем. Я должен сказать, что в Азербайджане уже существует от 300 до 400 британских энергетических фирм, поддерживающих эту отрасль. Есть и другие компании из Великобритании, которые продолжат создавать рабочие места и привносить в страну новые навыки и знания.

Я знаю, что BP уже планирует расширить сферу возобновляемых источников энергии в Азербайджане, компания рассматривает возможность строительства солнечной электростанции мощностью 240 мегаватт в Джебраиле. Правительство Великобритании также помогает финансировать дорожную карту оффшорной ветроэнергетики Азербайджана.

В прошлом году ваш министр энергетики Парвиз Шахбазов посетил крупнейшую в мире морскую ветряную электростанцию в Северном море, мы готовы делиться нашим опытом в области возобновляемых источников энергии, что поможет реализовать огромный потенциал Азербайджана в этой области.

- Существует уже 30 лет успешного сотрудничества между двумя странами в нефтегазовом секторе, который вступил в новый этап развития в соответствии с глобальными вызовами. Изменился ли этот фактор каким-либо образом после брексита?

- Мы очень заинтересованы в расширении сотрудничества за пределами сферы нефти и газа, работаем над этим уже довольно давно. Поддержка диверсификации экономики Азербайджана является ключевым направлением нашего ежегодного экономического и торгового диалога. Наряду с чистой энергией, мы определили ИКТ, здравоохранение и сельское хозяйство в качестве наших приоритетных областей сотрудничества в 2022 году.

Мы сотрудничаем в сферах инфраструктуры, креативной индустрии, транспорта, цифровой структуры и др. За последние годы между Великобританией и Азербайджаном был заключен ряд новых успешных соглашений о сотрудничестве. Наши эксперты делятся опытом для улучшения Азербайджаном управления отходами в больницах.

Также, Великобритания поддерживает генеральный план процесса реконструкции в Карабахе.

- Как Великобритания и Азербайджан могут сотрудничать в решении проблем изменения климата?

- Мы уже работаем вместе, чтобы лучше адаптироваться к негативным последствиям изменения климата. Очень важно, чтобы страны сократили свои выбросы вдвое к 2030 году, потому что без этого не получится предупредить повышение глобальной температуры к концу столетия на 1,5 градуса меньше, чем прогнозируется сейчас. Так что это довольно амбициозная цель.

Я лично, как бывший посол COP27, встречался с азербайджанскими министрами как в Глазго (COP26), так и на COP27 в Шарм-эль-Шейхе. Те беседы, которые мы провели, продемонстрировали приверженность Азербайджана борьбе с изменением климата и заинтересованность в сотрудничестве с нами в этом вопросе. Это наша общая цель.

У нас немного времени, мы должны действовать сейчас, поэтому хорошо иметь надежных партнеров. Хорошо то, что мы не стоим перед двояким выбором между сокращением выбросов и экономическим ростом. Экономический рост действительно важен, но мы обнаружили, что с 1990 по 2019 год, мы смогли увеличить нашу экономику на 78 процентов, в то время как сократили выбросы на 44 процента.

Мы очень хотим, чтобы Азербайджан перешел на возобновляемые источники энергии и сократил выбросы. И мы рады, что страна продолжает подписываться под международными климатическими обязательствами.