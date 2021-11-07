В усадебном комплексе Мехмандаровых в Шуше проводятся реставрационные работы

7 ноября Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев и первая леди Мехрибан Алиева ознакомились с реставрационными работами, проводимыми в усадебном комплексе Мехмандаровых в Шуше.

7 ноября Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев и первая леди Мехрибан Алиева ознакомились с реставрационными работами, проводимыми в усадебном комплексе Мехмандаровых в Шуше.

Как сообщает Report, глава государства и первая леди были проинформированы о работе, проводимой в комплексе.

Было сообщено, что во время оккупации армяне пытались уничтожить историческое наследие великих личностей Азербайджана, веками проживавших на этой территории. Чтобы стереть азербайджанский след в Шуше, они разрушили историко-культурные памятники и нанесли серьезный ущерб нашим национальным ценностям. Усадьба Мехмандаровых также стала жертвой этих грязных намерений.

Реставрационные работы в усадебном комплексе Мехмандаровых, являющемся важным культурно-историческим и архитектурным памятником, ведет Фонд Гейдара Алиева. В комплекс входят мечеть, малые и большие жилые дома. Специалисты провели оценочные работы в усадебном комплексе, которому во время оккупации был нанесен серьезный ущерб. В соответствии с оценочными работами на основе первоначального проекта начались реставрационные работы.