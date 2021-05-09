В Украине почтили память Олега Бабака, убитого армянами в Губадлы

Посольство Азербайджана в Украине в селе Виктория Полтавской области почтило память Олега Бабака, погибшего в Первой Карабахской войне в борьбе с армянскими террористами

Посольство Азербайджана в Украине в селе Виктория Полтавской области почтило память Олега Бабака, последнего Героя Советского Союза, погибшего в Первой Карабахской войне в борьбе с армянскими террористами.

Как сообщает восточно-европейское бюро Report, на церемонии присутствовали посол Азербайджана в Украине Эльмира Ахундова, дипломаты посольства, военный атташе полковник Ильгар Агаев, родственники и родители О.Бабака - Якоб и Надежда Бабак, местные жители, чиновники Приютненского района Полтавской области, сотрудники Полтавской городской администрации.

До начала мероприятия посол Э.Ахундова, дипломаты посольства, сотрудники аппарата военного атташе приехали в дом, где проживают родители О.Бабака.

Посол отметила, что будут приняты необходимые меры по увековечению имени О.Бабака в Губадлинском районе Азербайджана, или в одном из других мест на освобожденных от оккупации территориях, ведется соответствующая работа.