В Тертере простились с шехидом Отечественной войны

Шехид был похоронен в родном селе

Похоронен военнослужащий Азербайджанской армии, старший лейтенант Ганбар Ганбарли.

Как сообщает Карабахское бюро Report, шехид был похоронен в родном селе Кенгерли Тертерского района.

В похоронах шехида приняли участие близкие покойного, глава Исполнительной власти Тертерского района Мустагим Мамедов, руководители правоохранительных органов, солдаты и офицеры воинской части, в которой он служил, представители общественности и жители села.

М.Мамедов вручил флаг Азербайджана отцу шехида Бахрузу Ганбарли.

Аллах рехмет элесин!