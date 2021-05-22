В Тертере простились с шехидом Отечественной войны

Похоронен военнослужащий Азербайджанской армии, старший лейтенант Ганбар Ганбарли.
Как сообщает Карабахское бюро Report, шехид был похоронен в родном селе Кенгерли Тертерского района.
В похоронах шехида приняли участие близкие покойного, глава Исполнительной власти Тертерского района Мустагим Мамедов, руководители правоохранительных органов, солдаты и офицеры воинской части, в которой он служил, представители общественности и жители села.
М.Мамедов вручил флаг Азербайджана отцу шехида Бахрузу Ганбарли.
Аллах рехмет элесин!