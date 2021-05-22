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В Тертере простились с шехидом Отечественной войны

В Тертере простились с шехидом Отечественной войны Шехид был похоронен в родном селе
Карабах
22 мая 2021 г. 18:14
В Тертере простились с шехидом Отечественной войны

Похоронен военнослужащий Азербайджанской армии, старший лейтенант Ганбар Ганбарли.

Как сообщает Карабахское бюро Report, шехид был похоронен в родном селе Кенгерли Тертерского района.

В похоронах шехида приняли участие близкие покойного, глава Исполнительной власти Тертерского района Мустагим Мамедов, руководители правоохранительных органов, солдаты и офицеры воинской части, в которой он служил, представители общественности и жители села.

М.Мамедов вручил флаг Азербайджана отцу шехида Бахрузу Ганбарли.

Аллах рехмет элесин!

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Версия на английском языке Patriotic War Martyr, senior lieutenant buried in Tartar
Версия на азербайджанском языке Vətən müharibəsində şəhid olan baş leytenant Tərtərdə dəfn edilib

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