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В следующем месяце состоится официальное открытие года ”Шуша - культурная столица тюркского мира 2023"

В следующем месяце состоится официальное открытие года ”Шуша - культурная столица тюркского мира 2023" В следующем месяце состоится официальное открытие года ”Шуша - культурная столица тюркского мира 2023".
Карабах
9 февраля 2023 г. 15:45
В следующем месяце состоится официальное открытие года ”Шуша - культурная столица тюркского мира 2023

В следующем месяце состоится официальное открытие года ”Шуша - культурная столица тюркского мира 2023".

Как сообщает Report, это было включено в план мероприятий в связи с объявлением города Шуша "Rультурной столицей тюркского мира“ на 2023 год, утвержденный премьер-министром Али Асадовым.

Исполнителями мероприятия являются Министерство культуры, Министерство иностранных дел, специальное представительство президента Азербайджана в Шушинском районе, Управление государственного заповедника города Шуша.

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Версия на английском языке Shusha - Cultural Capital of the Turkic World 2023 to be launched in March
Версия на азербайджанском языке Gələn ay “Şuşa - Türk dünyasının mədəniyyət paytaxtı 2023” ilinin rəsmi açılışı olacaq

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