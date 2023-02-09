В следующем месяце состоится официальное открытие года ”Шуша - культурная столица тюркского мира 2023".
Как сообщает Report, это было включено в план мероприятий в связи с объявлением города Шуша "Rультурной столицей тюркского мира“ на 2023 год, утвержденный премьер-министром Али Асадовым.
Исполнителями мероприятия являются Министерство культуры, Министерство иностранных дел, специальное представительство президента Азербайджана в Шушинском районе, Управление государственного заповедника города Шуша.