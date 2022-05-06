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В Шуше продолжается первый Международный кулинарный фестиваль

В Шуше продолжается первый Международный кулинарный фестиваль В культурной столице Азербайджана – городе Шуше продолжается первый Международный кулинарный фестиваль.
Карабах
6 мая 2022 г. 13:29
В Шуше продолжается первый Международный кулинарный фестиваль

В культурной столице Азербайджана – городе Шуше продолжается первый Международный кулинарный фестиваль.

Как сообщает Report, фестиваль с участием кулинаров из различных стран организован Фондом Гейдара Алиева и Государственным агентством по туризму.

В фестивале, который продлится до 8 мая, наряду с кулинарами из Азербайджана, участвуют кулинары из Германии, Австрии, Китая, Франции, Грузии, Ирана, Израиля, Италии, Малайзии, Турции и Японии, которые представляют кухню своих стран.

Гости фестиваля также получат возможность принять участие в мастер-классах профессиональных поваров.

К фестивалю примкнули международные эксперты в сфере продовольствия и пищевые блогеры из Бельгии, Чехии, Франции, Италии, Израиля, Канады, Кореи, Казахстана, Узбекистана, России. Турции и др. стран.

В рамках фестиваля экспонируются образцы национального азербайджанского ремесла и издания Фонда Гейдара Алиева о кулинарии.

В рамках фестиваля в Шуше проходит пленэр "Шуша. Легенда весны" с участием азербайджанских художников и скульпторов.

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Версия на английском языке Фото1st International Culinary Festival in Shusha continues
Версия на азербайджанском языке ФотоŞuşada Birinci Beynəlxalq Kulinariya Festivalı davam edir

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