В результате провокации Армении есть потери среди личного состава Азербайджанской армии

Некоторые позиции, укрытия и опорные пункты Азербайджанской Армии на территории Дашкесанского, Кельбаджарского и Лачинского районов подверглись интенсивному обстрелу подразделениями Вооруженных сил Армении в направлении населенных пунктов Басаркечер, Исти

Некоторые позиции, укрытия и опорные пункты Азербайджанской армии на территории Дашкесанского, Кельбаджарского и Лачынского районов подверглись интенсивному обстрелу подразделениями Вооруженных сил Армении в направлении населенных пунктов Басаркечер, Истису, Харакилса и Горюс из оружия различного калибра, в том числе минометов.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Министерство обороны.

"В результате были потери среди личного состава, была повреждена военная инфраструктура", - отмечает ведомство.