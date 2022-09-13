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В результате провокации Армении есть потери среди личного состава Азербайджанской армии

В результате провокации Армении есть потери среди личного состава Азербайджанской армии Некоторые позиции, укрытия и опорные пункты Азербайджанской Армии на территории Дашкесанского, Кельбаджарского и Лачинского районов подверглись интенсивному обстрелу подразделениями Вооруженных сил Армении в направлении населенных пунктов Басаркечер, Исти
Карабах
13 сентября 2022 г. 01:24
В результате провокации Армении есть потери среди личного состава Азербайджанской армии

Некоторые позиции, укрытия и опорные пункты Азербайджанской армии на территории Дашкесанского, Кельбаджарского и Лачынского районов подверглись интенсивному обстрелу подразделениями Вооруженных сил Армении в направлении населенных пунктов Басаркечер, Истису, Харакилса и Горюс из оружия различного калибра, в том числе минометов.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Министерство обороны.

"В результате были потери среди личного состава, была повреждена военная инфраструктура", - отмечает ведомство.

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