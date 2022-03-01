О нас
Аудио новости

В прошлом году в Карабахе и Восточном-Зангезуре было зарегистрировано 12 товарных знаков

В прошлом году в Карабахе и Восточном-Зангезуре было зарегистрировано 12 товарных знаков В течение 2021 года в соответствующем государственном реестре было зарегистрировано 119 патентов на изобретения, из которых 102 принадлежат национальным юридическим лицам, 17 – иностранным юридическим лицам. Из зарегистрированных в 2021 году товарных знак
Карабах
1 марта 2022 г. 13:41
В прошлом году в Карабахе и Восточном-Зангезуре было зарегистрировано 12 товарных знаков

В государственном реестре в 2021 году было зарегистрировано 119 патентов на изобретения, из которых 102 принадлежат местным юридическим лицам, 17 – иностранным юридическим лицам. Из зарегистрированных в 2021 году товарных знаков 12 приходится на Карабахский и Восточно-Зангезурский экономические районы.

Как сообщает Report, это отражено в отчете Агентства по интеллектуальной собственности о проделанной работе за 2021 год.

Зарегистрировано 27 патентов на полезные модели, из которых 21 принадлежит местным юридическим лицам, 6 - иностранным.

Также зарегистрировано 27 патентов на промышленные образцы, из которых 15 принадлежат азербайджанским юридическим лицам, 12 - иностранным.

Подпишитесь на нашу страницу в Facebook
Версия на английском языке 12 trademarks registered over Karabakh and East Zangazur economic districts
Версия на азербайджанском языке Ötən il Qarabağ və Şərqi Zəngəzur iqtisadi rayonları üzrə 12 əmtəə nişanı qeydiyyata alınıb

Другие новости из категории

Еще трое ветеранов вернулись на родину после лечения в Турции
ФотоЕще трое ветеранов вернулись на родину после лечения в Турции
1 марта 2022 г. 11:36
Началась поездка Али Асадова и Самира Нуриева на освобожденные территории
ФотоНачалась поездка Али Асадова и Самира Нуриева на освобожденные территории
1 марта 2022 г. 11:22
Участвовавший в Отечественной войне сотрудник Report награжден медалью
ФотоУчаствовавший в Отечественной войне сотрудник Report награжден медалью
28 февраля 2022 г. 16:15
В Шуше почтили память жертв Ходжалинского геноцида
В Шуше почтили память жертв Ходжалинского геноцида
26 февраля 2022 г. 18:17
Pravda.ru : Бегите, либо сгорите заживо: почему так важна память о трагедии в Ходжалы
Pravda.ru : "Бегите, либо сгорите заживо": почему так важна память о трагедии в Ходжалы
26 февраля 2022 г. 14:36
Известный телеграмм-канал Небожена опубликовал видео в связи 30-летием Ходжалинского геноцида
Известный телеграмм-канал Небожена опубликовал видео в связи 30-летием Ходжалинского геноцида
26 февраля 2022 г. 14:02
Townhall: США должны признать Ходжалинскую резню актом геноцида
Townhall: США должны признать Ходжалинскую резню актом геноцида
26 февраля 2022 г. 13:00
Шевченко: Ходжалинский геноцид не имеет срока давности 
Шевченко: Ходжалинский геноцид не имеет срока давности 
26 февраля 2022 г. 12:24
Помощник президента: Кровь наших шехидов не осталась неотомщенной
Помощник президента: Кровь наших шехидов не осталась неотомщенной
26 февраля 2022 г. 08:53
Мехрибан Алиева: Светлая память всем невинным жертвам Ходжалинского геноцида
Мехрибан Алиева: Светлая память всем невинным жертвам Ходжалинского геноцида
26 февраля 2022 г. 00:09

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi