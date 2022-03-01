В прошлом году в Карабахе и Восточном-Зангезуре было зарегистрировано 12 товарных знаков

В течение 2021 года в соответствующем государственном реестре было зарегистрировано 119 патентов на изобретения, из которых 102 принадлежат национальным юридическим лицам, 17 – иностранным юридическим лицам. Из зарегистрированных в 2021 году товарных знак

В государственном реестре в 2021 году было зарегистрировано 119 патентов на изобретения, из которых 102 принадлежат местным юридическим лицам, 17 – иностранным юридическим лицам. Из зарегистрированных в 2021 году товарных знаков 12 приходится на Карабахский и Восточно-Зангезурский экономические районы.

Как сообщает Report, это отражено в отчете Агентства по интеллектуальной собственности о проделанной работе за 2021 год.

Зарегистрировано 27 патентов на полезные модели, из которых 21 принадлежит местным юридическим лицам, 6 - иностранным.

Также зарегистрировано 27 патентов на промышленные образцы, из которых 15 принадлежат азербайджанским юридическим лицам, 12 - иностранным.