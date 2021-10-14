В Нефтчале открыт бюст Национального героя Самида Иманова

В Нефтчале открыт бюст национального героя Самида Иманова.

В Нефтчале открыт бюст национального героя Самида Иманова.

Как сообщает аранское бюро Report, в полной средней школе №1 города Нефтчалы состоялось открытие бюста шехида апрельских боев, Национального героя Азербайджана Самида Иманова.

В церемонии открытия приняли участие члены семьи, родственники шехида, официальные лица Исполнительной власти Нефтчалинского района, его боевые товарищи и представители общественности.

На церемонии было рассказано о проявленном в апрельских боях героизме майора спецназа шехида Самида Иманова. Если бы он жил, сегодня Самиду исполнилось бы 40 лет.

Родители и супруга шехида поблагодарили всех за внимание и заботу.

Отметим, что шехид Самид Иманов родился 14 октября 1981 года в поселке Гасанабад Нефтчалинского района. В ночь с 3 на 4 апреля 2016 года в боях за село Талыш стал шехидом.

Посмертно ему было присвоено звание Национального героя Азербайджана.