В Москве состоялась встреча глав служб безопасности Азербайджана и Армении

Начальник Службы государственной безопасности Азербайджанской Республики генерал-полковник Али Нагиев по приглашению директора Федеральной службы безопасности России (ФСБ) генерала армии Александра Бортникова посетил с официальным визитом Россию.

Начальник Службы государственной безопасности Азербайджанской Республики генерал-полковник Али Нагиев по приглашению директора Федеральной службы безопасности России (ФСБ) генерала армии Александра Бортникова посетил с официальным визитом Россию.

Как передает Report, информацию распространил сайт СГБ.

В рамках визита при посредничестве директора ФСБ Александра Бортникова состоялась встреча между генерал-полковником Али Нагиевым и директором Службы нацбезопасности Армении Арменом Абазяном.

В ходе встречи стороны обсудили текущее состояние выполнения обязательств, вытекающих из подписанного президентами России и Азербайджана и премьер-министром Армении трехстороннего заявления от 10 ноября 2020 года и норм международного гуманитарного права, вопросы безопасности границ, борьбы с терроризмом на освобожденных территориях, выяснение участи пропавших без вести и взятых в заложники в результате нагорно-карабахского конфликта, определения мест захоронения, обмен пленными, а также другие представляющие взаимный интерес вопросы в сфере безопасности.

В то же время была отмечена важность организации соответствующего канала связи для обмена информацией при возникновении подобной необходимости.