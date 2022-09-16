В Лерике состоялись похороны шехида Вусала Меликова

Тело лейтенанта Вусала Бахтияр оглу Меликова, погибшего во время предотвращения провокации ВС Армении на Дашкесанском, Кяльбаджарском, Лачынском и Зангиланском направлениях, было доставлено в Лерикский район.

Тело лейтенанта Вусала Бахтияр оглу Меликова, погибшего во время предотвращения провокации ВС Армении на Дашкесанском, Кяльбаджарском, Лачынском и Зангиланском направлениях, было доставлено в Лерикский район.

Как сообщает южный центр Report, шехид В.Меликов родился в 2000 году в селе Алму Лерикского района.

В 2020 году в звании лейтенанта начал службу в Н-ской воинской части.

В церемонии похорон шехида приняли участие депутаты, официальные лица района, военнослужащие, родственники шехида, представители общественности.

Трехцветный флаг, в который был завернут гроб шехида Вусала Меликова, был передан членам его семьи.