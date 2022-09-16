О нас

В Лерике состоялись похороны шехида Вусала Меликова

В Лерике состоялись похороны шехида Вусала Меликова Тело лейтенанта Вусала Бахтияр оглу Меликова, погибшего во время предотвращения провокации ВС Армении на Дашкесанском, Кяльбаджарском, Лачынском и Зангиланском направлениях, было доставлено в Лерикский район.
Карабах
16 сентября 2022 г. 19:27
В Лерике состоялись похороны шехида Вусала Меликова

Тело лейтенанта Вусала Бахтияр оглу Меликова, погибшего во время предотвращения провокации ВС Армении на Дашкесанском, Кяльбаджарском, Лачынском и Зангиланском направлениях, было доставлено в Лерикский район.

Как сообщает южный центр Report, шехид В.Меликов родился в 2000 году в селе Алму Лерикского района.

В 2020 году в звании лейтенанта начал службу в Н-ской воинской части.

В церемонии похорон шехида приняли участие депутаты, официальные лица района, военнослужащие, родственники шехида, представители общественности.

Трехцветный флаг, в который был завернут гроб шехида Вусала Меликова, был передан членам его семьи.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке ФотоŞəhid Vüsal Məlikov Lerikdə dəfn olunub

Самое читаемое

Фарид Гаибов принял спортсменов, добившихся успехов на международных соревнованиях
ФотоФарид Гаибов принял спортсменов, добившихся успехов на международных соревнованиях
10 сентября 2022 г. 21:57
Зеленский оценил вероятность начала переговоров с Путиным
Зеленский оценил вероятность начала переговоров с Путиным
12 сентября 2022 г. 00:47
Реальность, вызванная провокациями Армении - создание буферной зоны у границы с Азербайджаном
Реальность, вызванная провокациями Армении - создание буферной зоны у границы с Азербайджаном
13 сентября 2022 г. 03:29
Азербайджанские общественные организации в Турции осудили военную провокацию Армении
Азербайджанские общественные организации в Турции осудили военную провокацию Армении
13 сентября 2022 г. 17:37
Чавушоглу: Турция всегда будет с Азербайджаном
Чавушоглу: Турция всегда будет с Азербайджаном
13 сентября 2022 г. 22:38
Тело шехида Джавидана Бадалова передано семье
Тело шехида Джавидана Бадалова передано семье
14 сентября 2022 г. 10:01
Айхан Косе: В Азербайджане потенциал роста экономики может достичь 4%
Айхан Косе: В Азербайджане потенциал роста экономики может достичь 4%
14 сентября 2022 г. 17:02
Guardian: Азербайджанский бренд адаптивной одежды планирует провести показы мод заграницей
Guardian: Азербайджанский бренд адаптивной одежды планирует провести показы мод заграницей
16 сентября 2022 г. 10:46
ЦБ России снизил учетную ставку
ЦБ России снизил учетную ставку
16 сентября 2022 г. 14:39
Эрдоган обсудит с Путиным скидку на газ в 25%
Эрдоган обсудит с Путиным скидку на газ в 25%
16 сентября 2022 г. 18:48

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi