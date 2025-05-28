В Лачыне ведутся работы по строительству нескольких сел и поселков

09:35

В настоящее время проводятся внутригосударственные процедуры для строительства нескольких сел и поселков в Лачынском районе, а именно Эрикли, Шербет, Пирджахан и Гюлябирд.

Как сообщает корреспондент Report из Лачына, об этом проинформировал представитель специального представительства президента в Лачыне Гусейн Гулиев.

Гулиев сказал, что водохранилище Забухчай в Лачыне будет использоваться для хозяйственных нужд.

"В то же время это водохранилище будет использоваться для орошения в районах, входящих в Восточный Зангезур и Карабах. Также планируется строительство водохранилища Хакяри, которое обеспечит район питьевой водой. В Лачыне каждый дом обеспечен всеми коммунальными услугами", - сказал он.

По его словам, особое внимание уделяется трудоустройству жителей Лачына.

"Жители, получившие работу в промышленных парках, предварительно проходят обучение по своей специальности. С 2 по 4 июня состоится мероприятие в связи с тем, что Лачын объявлен культурной столицей СНГ. На следующем этапе восстановления города особое внимание будет уделено строительству улицы Гейдара Алиева. В ближайшем будущем планируется строительство в городе больницы на 150 коек".

Отметим, что в настоящее время в Лачынском районе уже восстановлены четыре населенных пункта, в которые вернулись жители.