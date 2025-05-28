О нас

В Лачыне ведутся работы по строительству нескольких сел и поселков

В Лачыне ведутся работы по строительству нескольких сел и поселков 09:35
Карабах
28 мая 2025 г. 09:39
В Лачыне ведутся работы по строительству нескольких сел и поселков

В настоящее время проводятся внутригосударственные процедуры для строительства нескольких сел и поселков в Лачынском районе, а именно Эрикли, Шербет, Пирджахан и Гюлябирд.

Как сообщает корреспондент Report из Лачына, об этом проинформировал представитель специального представительства президента в Лачыне Гусейн Гулиев.

Гулиев сказал, что водохранилище Забухчай в Лачыне будет использоваться для хозяйственных нужд. 

"В то же время это водохранилище будет использоваться для орошения в районах, входящих в Восточный Зангезур и Карабах. Также планируется строительство водохранилища Хакяри, которое обеспечит район питьевой водой. В Лачыне каждый дом обеспечен всеми коммунальными услугами", - сказал он.

По его словам, особое внимание уделяется трудоустройству жителей Лачына.

"Жители, получившие работу в промышленных парках, предварительно проходят обучение по своей специальности. С 2 по 4 июня состоится мероприятие в связи с тем, что Лачын объявлен культурной столицей СНГ. На следующем этапе восстановления города особое внимание будет уделено строительству улицы Гейдара Алиева. В ближайшем будущем планируется строительство в городе больницы на 150 коек".

Отметим, что в настоящее время в Лачынском районе уже восстановлены четыре населенных пункта, в которые вернулись жители.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на азербайджанском языке Laçının bir neçə kənd və qəsəbəsinin qurulması istiqamətində işlər aparılır

Самое важное

Президент Ильхам Алиев принял председателя Сената Египта
ФотоПрезидент Ильхам Алиев принял председателя Сената Египта
25 мая 2025 г. 12:22

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi