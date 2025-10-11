В Кяльбаджаре прошел общегородской субботник

В городе Кяльбаджаре прошел масштабный общегородской субботник.

Как сообщили Report в Службе восстановления, строительства и управления Кяльбаджарского района, целью мероприятия является благоустройство и очистка города, продвижение экологической культуры и повышение общественной активности.

В субботнике приняли участие сотрудники Службы, жители города, школьники, а также представители госучреждений.