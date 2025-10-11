Ильхам Алиев Путь к Победе кибербезопасность ЧМ-2026
    Ильхам Алиев Путь к Победе кибербезопасность ЧМ-2026

    В Кяльбаджаре прошел общегородской субботник

    Карабах
    • 11 октября, 2025
    • 14:36
    В Кяльбаджаре прошел общегородской субботник

    В городе Кяльбаджаре прошел масштабный общегородской субботник.

    Как сообщили Report в Службе восстановления, строительства и управления Кяльбаджарского района, целью мероприятия является благоустройство и очистка города, продвижение экологической культуры и повышение общественной активности.

    В субботнике приняли участие сотрудники Службы, жители города, школьники, а также представители госучреждений.

    общегородской субботник Кяльбаджар Служба восстановления, строительства и управления
    Фото
    Kəlbəcərdə ümumşəhər iməcliyi keçirilib

    Последние новости

    15:15
    Фото

    Участники международной конференции совершили намаз в Зангиланской мечети - ОБНОВЛЕНО

    Внешняя политика
    15:09

    Вучич призвал жителей Сербии не паниковать в связи с санкциями США в отношении NIS

    Другие страны
    14:56

    Азербайджан возобновил экспорт капусты в Беларусь

    Бизнес
    14:55

    Украинские дроны поразили НПЗ в Уфе

    Другие страны
    14:38
    Фото

    В Азербайджане проходит III Кулинарный фестиваль "Европейская кухня"

    Kультурная политика
    14:36
    Фото

    В Кяльбаджаре прошел общегородской субботник

    Карабах
    14:26
    Видео

    В Азербайджане произошло извержение грязевого вулкана - ОБНОВЛЕНО

    Происшествия
    14:23

    Американские военные начали прибывать в Израиль для контроля за соглашением с ХАМАС

    Другие страны
    14:15

    Глава Femmes Digitales: Проблемы кибербезопасности можно решить путем диалога

    ИКТ
    Лента новостей