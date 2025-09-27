В Кяльбаджаре почтили память шехидов

В Кяльбаджарском районе минутой молчания почтили память шехидов, отдавших жизни за территориальную целостность Азербайджана.

Как передает Report, во время минуты молчания движение транспорта было остановлено, автомобили подавали звуковые сигналы.

Отметим, что, согласно распоряжению президента Азербайджана Ильхама Алиева от 2 декабря 2020 года, 27 сентября объявлено в Азербайджане Днем памяти в честь шехидов, которые героически сражались в Отечественной войне и пожертвовали жизнями за территориальную целостность страны.