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В Кельбаджаре при разрыве мины, унесшей жизни журналистов, погиб и представитель ИВ

В Кельбаджаре при разрыве мины, унесшей жизни журналистов, погиб и представитель ИВ 4 июня в результате подрыва на противотанковой мине транспортного средства, перевозившего членов съемочной группы по действующей дороге, ведущей в село Сусузлуг Кельбаджарского района, погиб заместитель представителя главы Исполнительной власти Кельбаджар
Карабах
4 июня 2021 г. 14:03
В Кельбаджаре при разрыве мины, унесшей жизни журналистов, погиб и представитель ИВ
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4 июня в результате подрыва на противотанковой мине транспортного средства, перевозившего членов съемочной группы по действующей дороге, ведущей в село Сусузлуг Кельбаджарского района, погиб заместитель представителя главы Исполнительной власти Кельбаджарского района по административно-территориальному округу села Сусузлуг Ариф Алиев.

Как сообщает Report, об этом говорится в заявлении Генеральной прокуратуры Азербайджана.

4 июня 2021 года около 11:00 в результате подрыва на противотанковой мине пассажирского автомобиля марки "Камаз", в котором находились сотрудники телевизионных каналов и информационных агентств, командированных для исполнения служебных обязанностей в освобожденный от оккупации Кельбаджарский район, во время движения в направлении села Сусузлуг погибли 3 человека – Сирадж Абышов (оператор телеканала Az TV), Магеррам Ибрагимов (сотрудник информационного агентства АЗЕРТАДЖ), Ариф Алиев (заместитель представителя главы ИВ по административно-территориальному округу села Сусузлуг), еще 4 человека получили ранения различной степени тяжести.

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