Ильхам Алиев WUF13 Путь к Победе Бюджетный пакет Лига чемпионов УЕФА ОТГ
Elvis
    Ильхам Алиев WUF13 Путь к Победе Бюджетный пакет Лига чемпионов УЕФА ОТГ

    В Карабахе инвентаризировано еще 25 историко-культурных памятников

    Карабах
    • 02 декабря, 2025
    • 16:09
    В Карабахе инвентаризировано еще 25 историко-культурных памятников

    На территории Агдамского, Физулинского, Агдеринского и Ходжалинского районов выявлено и инвентаризировано еще 25 историко-культурных памятников, 16 из которых - археологические, 9 - архитектурные.

    Об этом сообщили Report в Государственной службе по охране, развитию и восстановлению культурного наследия.

    В ходе инвентаризации были проведены полевые исследования, составлены электронные карты памятников, проведена фотофиксация и съемка дронами, изучены архивные документы и другие источники.

    Также подчеркивается, что на сегодняшний день завершена инвентаризация 575 историко-культурных памятников, расположенных на освобожденных от оккупации территориях. Одновременно проведена инвентаризация 402 объектов исторического, архитектурного и археологического значения, которые зарегистрированы как вновь выявленные памятники. Решением Кабинета министров 44 из вновь выявленных памятников включены в список недвижимых историко-культурных памятников. Таким образом, количество исторических памятников, находящихся на государственном учете в Карабахе и Восточном Зангезуре, достигло 749.

    Отмечено, что не удалось провести инвентаризацию 130 из 749 исторических памятников, находящихся под государственной охраной. Большинство этих памятников расположены в опасных, загрязненных минами зонах, вдали от населенных пунктов, в высокогорных и лесистых районах.

    В целом на освобожденных территориях 68 памятников полностью разрушены, 114 памятников подверглись масштабным разрушениям, остальные получили повреждения.

    Государственной службой подсчитан материальный ущерб, нанесенный 434 памятникам. Общий ущерб составляет 700 млн 154 тыс. манатов.

    историко-культурные памятники Карабах инвентаризация Агдам Физули
    Фото
    Azad edilmiş ərazilərdə daha 25 abidə inventarlaşdırılıb
    Elvis

    Последние новости

    16:52

    Глава Минфина: Экономическая политика Азербайджана основана на 3 стратегических целях

    Финансы
    16:50

    Посол: Сеул и Баку имеют хорошие возможности для сотрудничества в сфере АПК

    АПК
    16:48

    Prada завершила покупку Versace за $1,4 млрд

    Это интересно
    16:41

    Анар Алиев: Минимальная пенсия в Азербайджане с 2018 года увеличилась в 2,9 раза

    Финансы
    16:41
    Фото

    Азербайджан обсудил сотрудничество с турецкой фармацевтической компанией

    Бизнес
    16:38

    Марта Кос: ЕС предлагает создание четырехсторонней группы для развития Среднего коридора

    Инфраструктура
    16:35

    В Брюсселе по делу о мошенничестве задержана экс-глава Евродипломатии - ОБНОВЛЕНО

    Другие страны
    16:35
    Фото

    Рамин Мамедов обсудил деятельность религиозных общин в Имишли

    Религия
    16:21

    Минфин: Азербайджан снижает ставку подоходного налога на 50%

    Финансы
    Лента новостей