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В Карабах и Восточный Зангезур прибыла очередная группа международных путешественников

В Карабах и Восточный Зангезур прибыла очередная группа международных путешественников В Карабах и Восточный Зангезур прибыла очередная группа международных путешественников в составе 33 человек.
Карабах
26 октября 2024 г. 09:29
В Карабах и Восточный Зангезур прибыла очередная группа международных путешественников

В Карабах и Восточный Зангезур прибыла очередная группа международных путешественников в составе 33 человек.

Как передает Report, поездка организована клубом Piki Reels. Возглавляет группу глава клуба Ив Буви.

В этой поездке принимают участие путешественники из 12 стран - США, Австралии, Бельгии, Великобритании, Израиля, Колумбии, Нидерландов и др. Их визит продлится три дня.

Сначала гости побывают в Физули, а затем в Ходжавенде и Шуше. План поездки включает также визит в Ходжалы и Агдам, завтра же они отправятся в Лачын и Кялбяджяр. В последний день туристы посетят Джебраил, Губадлы и Зангилан.

Эта поездка британского клуба Piki Reels является 12-й по счету. В ее рамках гостей знакомят с восстановительными работами в Карабахе и Восточном Зангезуре.

Отметим, что в 2020-2024 годах основные международные туристические клубы мира посетили Карабах и Восточный Зангезур 11 раз. Всего в этих визитах приняли участие свыше 400 международных путешественников из более чем 50 стран.

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Версия на английском языке ФотоAnother group of foreign travelers arrives in Azerbaijan's Karabakh, Eastern Zangazur
Версия на азербайджанском языке ФотоBeynəlxalq səyyahlardan ibarət növbəti qrup Qarabağ və Şərqi Zəngəzura gəlib

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