В Карабах и Восточный Зангезур прибыла группа международных путешественников

В Карабах и Восточный Зангезур прибыла очередная группа международных путешественников.

В Карабах и Восточный Зангезур прибыла очередная группа международных путешественников в составе 35 человек.

Как передает Report, поездка организована всемирно известной организацией MTP (Most traveled People).

За последние 4 года более 360 международных путешественников из почти 50 стран посетили освобожденные территории Азербайджана. Визит этой группы, возглавляемой путешественником Чарльзом Вейли, станет 11-ым по счету.

В этой поездке принимают участие путешественники из 13 стран - США, Великобритании, Германии, Швейцарии, Норвегии, Швеции, Португалии, Филиппин, Польши, Венгрии и др.

Учредитель и руководитель туристического клуба MTP (Most Traveled people), американский путешественник Чарльз Вили несколько дней назад также принял участие во II Шушинском глобальном медиафоруме на тему "Разоблачение ложной информации: борьба с дезинформацией". На этом мероприятии он подчеркнул роль международных путешественников в разоблачении фейковых новостей.

Поездка MTP на этот раз продлится три дня. Визит делегации в Карабах начался с Физули. Сегодня международные путешественники посетят Ходжавенд, Шушу, Ханкенди и Агдам, завтра они отправятся в Восточный Зангезур, и в последний день посетят Зангилан и Джебраил.





