В Ходжавенде армяне открыли огонь по азербайджанским военнослужащим, 1 солдат погиб

В результате нападения погиб военнослужащий Азербайджанской армии, солдат Ганбаров Эльмир Райиль оглу, солдат Алиев Эмин Сулейман оглу получил ранения

27 декабря около 15:30 незаконная армянская вооруженная группировка или состоящий из остатков вооруженных сил Армении отряд из шести человек, оставшиеся на территории, напали на подразделение Азербайджанской армии в направлении села Агдам (Акаку) Ходжавендского района Азербайджана.

Об этом Report сообщили в Министерстве обороны Азербайджана.

"В результате нападения погиб военнослужащий Азербайджанской армии, солдат Ганбаров Эльмир Райиль оглу, солдат Алиев Эмин Сулейман оглу получил ранения. После оказания первой медицинской помощи раненый военнослужащий был эвакуирован в медицинское учреждение, его жизни ничто не угрожает.

В результате предпринятых действий все шесть членов незаконной армянской вооруженной группировки были уничтожены.

Если подобный случай повторится, Азербайджанская армия примет решительные меры.

Руководство Министерства обороны выражает глубокие соболезнования и желает терпения семье шехида.

Аллах рехмет элясин!".