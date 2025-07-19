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В ходжалинском селе Тезебина к концу года построят 197 частных домов

В ходжалинском селе Тезебина к концу года построят 197 частных домов До конца 2025 года в селе Тезебина Ходжалинского района планируется завершить строительство и восстановление 197 частных домов.
Карабах
19 июля 2025 г. 13:51
В ходжалинском селе Тезебина к концу года построят 197 частных домов

До конца 2025 года в селе Тезебина Ходжалинского района планируется завершить строительство и восстановление 197 частных домов.

Об этом в беседе с корреспондентом Report, командированным в Ходжалы, сообщила руководитель отдела по связям с общественностью Службы строительства, восстановления и управления в городах Ханкенди, Агдере и Ходжалы Афят Тельмангызы.

По ее словам, в следующем году планируется ремонт и восстановление еще 159 домов.

Она напомнила, что 14 июля в село вернулись 28 семей (всего 125 человек).

В настоящее время проводятся необходимые работы по созданию в селе современной социальной инфраструктуры. Отремонтирована и восстановлена 10-киловольтная линия электропередачи протяженностью 15,5 км, начат процесс установки счетчиков, проложена газовая линия длиной 11,4 км, отремонтированы артезианская скважина, водохранилище вместимостью 400 кубометров и водопроводная сеть, проведена линия связи протяженностью 16 км, абоненты обеспечены услугами стационарной телефонной связи, интернета и IPTV.

Село Тезебина входит в состав одноименного административного округа Ходжалинского района. Оно было оккупировано вооруженными силами Армении в 1992 году и освобождено в сентябре 2023 года в ходе антитеррористических мероприятий, проведенных Вооруженными силами Азербайджана.

Напомним, 18 июля Президент Азербайджана Ильхам Алиев ознакомился с ходом восстановления частных домов и инфраструктуры в селе.

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Версия на английском языке ФотоNearly 200 private houses to be built in Tazabina village of Khojaly by end of year
Версия на азербайджанском языке Фотоİlin sonunadək Xocalının Təzəbinə kəndində ümumilikdə 197 fərdi ev hazır olacaq

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