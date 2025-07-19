В ходжалинском селе Тезебина к концу года построят 197 частных домов

До конца 2025 года в селе Тезебина Ходжалинского района планируется завершить строительство и восстановление 197 частных домов.

До конца 2025 года в селе Тезебина Ходжалинского района планируется завершить строительство и восстановление 197 частных домов.

Об этом в беседе с корреспондентом Report, командированным в Ходжалы, сообщила руководитель отдела по связям с общественностью Службы строительства, восстановления и управления в городах Ханкенди, Агдере и Ходжалы Афят Тельмангызы.

По ее словам, в следующем году планируется ремонт и восстановление еще 159 домов.

Она напомнила, что 14 июля в село вернулись 28 семей (всего 125 человек).

В настоящее время проводятся необходимые работы по созданию в селе современной социальной инфраструктуры. Отремонтирована и восстановлена 10-киловольтная линия электропередачи протяженностью 15,5 км, начат процесс установки счетчиков, проложена газовая линия длиной 11,4 км, отремонтированы артезианская скважина, водохранилище вместимостью 400 кубометров и водопроводная сеть, проведена линия связи протяженностью 16 км, абоненты обеспечены услугами стационарной телефонной связи, интернета и IPTV.

Село Тезебина входит в состав одноименного административного округа Ходжалинского района. Оно было оккупировано вооруженными силами Армении в 1992 году и освобождено в сентябре 2023 года в ходе антитеррористических мероприятий, проведенных Вооруженными силами Азербайджана.

Напомним, 18 июля Президент Азербайджана Ильхам Алиев ознакомился с ходом восстановления частных домов и инфраструктуры в селе.