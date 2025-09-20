В Ханкенди проходит празднование Дня города
Карабах
- 20 сентября, 2025
- 12:59
В Ханкенди проходит празднование Дня города.
Как сообщает Report, мероприятие организовано Министерством культуры и Специальным представительством президента Азербайджана в Ханкенди, Агдере и Ходжалы.
В течение всего дня в рамках празднования будут проходить различные выставки, спектакли и концерты.
Отметим, что в Азербайджане сегодня отмечается День городов Ханкенди, Ходжалы, Ходжавенд и Агдере. Эта знаменательная дата отмечается в стране во второй раз на основании распоряжения президента Ильхама Алиева от 18 сентября 2024 года.
В Ханкенди проходит празднование Дня городаКарабах
