В Ханкенди проходит празднование Дня города.

Как сообщает Report, мероприятие организовано Министерством культуры и Специальным представительством президента Азербайджана в Ханкенди, Агдере и Ходжалы.

В течение всего дня в рамках празднования будут проходить различные выставки, спектакли и концерты.

Отметим, что в Азербайджане сегодня отмечается День городов Ханкенди, Ходжалы, Ходжавенд и Агдере. Эта знаменательная дата отмечается в стране во второй раз на основании распоряжения президента Ильхама Алиева от 18 сентября 2024 года.