    В Ханкенди проходит празднование Дня города

    Карабах
    • 20 сентября, 2025
    • 12:59
    В Ханкенди проходит празднование Дня города

    В Ханкенди проходит празднование Дня города.

    Как сообщает Report, мероприятие организовано Министерством культуры и Специальным представительством президента Азербайджана в Ханкенди, Агдере и Ходжалы.

    В течение всего дня в рамках празднования будут проходить различные выставки, спектакли и концерты.

    Отметим, что в Азербайджане сегодня отмечается День городов Ханкенди, Ходжалы, Ходжавенд и Агдере. Эта знаменательная дата отмечается в стране во второй раз на основании распоряжения президента Ильхама Алиева от 18 сентября 2024 года.

    Ханкенди Азербайджан День города
    Фото
    Xankəndidə Şəhər Günü qeyd olunur

