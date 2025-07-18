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В Хачмазе простились с шехидом Мазахиром Керимовым

В Хачмазе простились с шехидом Мазахиром Керимовым В Хачмазе простились с шехидом Мазахиром Керимовым
Карабах
18 июля 2025 г. 13:03
В Хачмазе простились с шехидом Мазахиром Керимовым

В Хачмазе простились с шехидом Первой Карабахской войны Мазахиром Керимовым, считавшимся без вести пропавшим на протяжении 31 года.

Как сообщает Report, похороны состоялись в родном селе Уста Джалилли Хачмазского района.

В церемонии приняли участие представители местной исполнительной власти, правоохранительных органов, общественность, близкие и родственники шехида, а также ветераны войны и члены семей шехидов.

Военный оркестр исполнил Государственный гимн Азербайджана. Семье шехида вручили флаг Азербайджана, в который был укутан его гроб.

Керимов Мазахир Халыг оглу родился 16 июня 1970 года в селе Уста Джалилли. Он добровольцем ушел на фронт в Первой Карабахской войне. Считался пропавшим без вести с 1994 года. Его останки были обнаружены на территории Агдеринского района.

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Версия на азербайджанском языке ФотоI Qarabağ müharibəsinin itkin-şəhidi Məzahir Kərimovun qalıqları Xaçmazda dəfn edilib - YENİLƏNİB

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