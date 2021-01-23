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В Губе простились с офицером-шехидом Отечественной войны

В Губе простились с офицером-шехидом Отечественной войны В ноябре у него родился сын, которого ему так и не довелось увидеть
Карабах
23 января 2021 г. 13:44
В Губе простились с офицером-шехидом Отечественной войны

В селе Икинджи Нугеди Губинского района состоялась церемония прощания с погибшим в Отечественной войне офицером Азербайджанской армии Рагимом Микаиловым.

Как сообщает Report, в церемонии прощания наряду с близкими шехида приняли участие представители Исполнительной власти Губинского района, представители общественности.

После церемонии прощания старший лейтенант был похоронен на сельском кладбище.

Старший лейтенант Микаилов Рагим Габиль оглы родился в 1990 году. Он был на передовой с первых дней Отечественной войны. Участвовал в боях в направлении горы Муров, был одним из военнослужащих, поднявших азербайджанский флаг над этими территориями. В начале октября связь с офицером была потеряна, не было возможности получить о нем информацию.

Р.Микаилов был женат. Недавно у него родился сын, которого ему так и не довелось увидеть.

Аллах рехмет элясин!

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Версия на азербайджанском языке ФотоVətən müharibəsində şəhid olan baş leytenant Qubada dəfn edilib

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