Обнаружено тело еще одного пропавшего без вести офицера Азербайджанской армии

В начале октября связь с офицером была потеряна

Обнаружено тело еще одного офицера Азербайджанской армии, пропавшего без вести во время Отечественной войны.

Как передает Report, старший лейтенант Микаилов Рагим Габиль оглу пал шехидом в боях за освобождение наших земель.

Р.Микаилов родился в 1990 году в селе 2-й Нугади Губинского района. С первых дней Отечественной войны участвовал в боях. Принимал участие в боях в направлении горы Муров. В начале октября связь с офицером была потеряна, не было возможности получить о нем информацию.

Р.Микаилов был женат. В ноябре у него родился сын.

Аллах рехмет элясин!