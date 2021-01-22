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Обнаружено тело еще одного пропавшего без вести офицера Азербайджанской армии

Обнаружено тело еще одного пропавшего без вести офицера Азербайджанской армии В начале октября связь с офицером была потеряна
Карабах
22 января 2021 г. 14:42
Обнаружено тело еще одного пропавшего без вести офицера Азербайджанской армии

Обнаружено тело еще одного офицера Азербайджанской армии, пропавшего без вести во время Отечественной войны.

Как передает Report, старший лейтенант Микаилов Рагим Габиль оглу пал шехидом в боях за освобождение наших земель.

Р.Микаилов родился в 1990 году в селе 2-й Нугади Губинского района. С первых дней Отечественной войны участвовал в боях. Принимал участие в боях в направлении горы Муров. В начале октября связь с офицером была потеряна, не было возможности получить о нем информацию.

Р.Микаилов был женат. В ноябре у него родился сын.

Аллах рехмет элясин!

Микаилов Рагим
Микаилов Рагим
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Версия на азербайджанском языке Azərbaycan Ordusunun itkin düşən daha bir zabitinin meyiti tapılıb

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