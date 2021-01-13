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В Губе 14 улиц назвали именами Национальных героев и шехидов

В Губе 14 улиц назвали именами Национальных героев и шехидов Отремонтированные недавно улицы города Губы названы именами 14 шехидов азербайджанской армии – Национального героя Азербайджана, генерал-майора Полада Гашимова, а также военнослужащих из Губы, павших в Отечественной войне
Карабах
13 января 2021 г. 21:46
В Губе 14 улиц назвали именами Национальных героев и шехидов

Отремонтированные недавно улицы города Губы названы именами 14 шехидов азербайджанской армии – Национального героя Азербайджана, генерал-майора Полада Гашимова, а также военнослужащих из Губы, павших в Отечественной войне - Мехраба Нифталиева, Шахина Аллахьярова (Герой Отечественной войны), Саддара Пириева, Самира Сулейманова, Рявана Алиева, Мурада Хабибова, Исмета Алиева, Сурхая Мехтиева, Башира Аббасова, Тамерлана Алиева, Али Ибрагимова, Мусы Мухаммедова и Чингиза Мустафаева.

Как передает северное бюро Report, в мероприятии также принял участие глава Исполнительной власти Губинского района Зияддин Алиев. Он побеседовал с родителями и близкими шехидов, отметив, что шехиды и инвалиды войны всегда находятся в центре внимания государства, которое продолжит деятельность в этом направлении.

Родители и близкие шехидов, именами которых были названы улицы, выразили благодарность руководству района и властям страны.

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Версия на азербайджанском языке ФотоQubada 14 küçəyə Milli Qəhrəman və Vətən müharibəsi şəhidlərinin adları verilib

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