Госдеп США о массовых захоронениях в Эдилли: Виновные должны быть привлечены к ответственности

Виновные должны быть привлечены к ответственности;

Все виновные в военных преступлениях в ходе карабахской войны должны быть привлечены к ответственности.

Как сообщает Report, об этом замглавы пресс-службы Госдепа США Ведант Патель заявил в ходе брифинга, комментируя вопрос об обнаружении еще одного массового захоронения в селе Эдилли Ходжавендского района Азербайджана.

"Мы потрясены гибелью людей в ходе этого многолетнего конфликта и выражаем наши глубочайшие соболезнования семьям погибших. Многие семьи потеряли близких в ходе этого конфликта", - заявил замглавы пресс-службы Госдепа США.

"Виновные должны быть привлечены к ответственности. Чтобы достичь мира, исцелиться, необходима ответственность", подчеркнул Ведант Патель.

Представитель Госдепа подчеркнул, что США продолжают поддерживать международные усилия по продвижению "правды и примирения", и считают, что эти процессы могут идти в тандеме с продолжающимся мирным процессом между Азербайджаном и Арменией.

В ходе Первой Карабахской войны армянскими вооруженными формированиями и ВС Армении грубо нарушались нормы и принципы международного гуманитарного права, в том числе требования статьи 17 Женевской конвенции "Об улучшении участи раненых и больных в действующих армиях".

В период с февраля 2021 года по апрель 2022 года в массовых захоронениях, найденных на территории освобожденных от оккупации Шушинского района, села Дашалты, Ходжавендского района, села Эдилли, сел Фаррух и Дашбашы Ходжалинского района, а также при проведении строительно-строительных работ на освобожденных от оккупации территориях Агдамского, Шушинского, Гёйгёльского, Тертерского, Физулинского, Кяльбаджарского и Зангиланского районов, были обнаружены останки, которые предположительно принадлежат 82 лицам.

14-30 сентября на территории села Эдилли Ходжавендского района было обнаружено еще одно массовое захоронение, в котором находились останки 18 человек.