В Екатеринбурге состоялся музыкальный вечер в память о жертвах Ходжалинской трагедии

В Екатеринбурге в Свердловской филармонии состоялся музыкальный вечер в рамках международной кампании "Справедливость для Ходжалы"

В Екатеринбурге в Свердловской филармонии состоялся музыкальный вечер в рамках международной кампании "Справедливость для Ходжалы".

Как сообщает Report, организатором мероприятия, приуроченного к 29-ой годовщине Ходжалинского геноцида, выступила Свердловская областная общественная национально-культурная организация "Азербайджан-Урал".

Участниками мероприятия стали проживающие в Екатеринбурге азербайджанцы, представители городской и областной администраций, депутаты областной и городской Дум, представители дипломатических миссий и национально-общественных организаций. Также на мероприятии присутствовали ученые, политологи, студенты ведущих вузов Урала, а также представители средств массовой информации.

Вечер в Филармонии запомнился зрителям сценами из опер европейских и азербайджанских композиторов в великолепном исполнении симфонического оркестра и талантливых вокалистов.

Мероприятие началось с минуты молчания в память о жертвах геноцида жителей азербайджанского города Ходжалы. Далее с речью выступил генеральный консул Азербайджана в Екатеринбурге Ильгар Искандеров, который выразил признательность участникам мероприятия за сочувствие горю азербайджанского народа.

В своем выступлении председатель Свердловской областной общественной национально-культурной организации "Азербайджан-Урал" Шахин Шихлински отметил, что геноцид в Азербайджанском городе Ходжалы - одна из самых кровавых и страшных страниц в истории человечества. "Ходжалинский геноцид никогда не сотрётся из нашей памяти. Эта трагедия потрясла наш народ, но не сломила его волю и решительность, а ещё плотнее сплотила нас как нацию, – заявил в своей речи Шахин Шихлински. – Мы с уважением чтим светлую память невинных жертв Ходжалинского геноцида". От имени азербайджанской диаспоры Свердловской области он также подчеркнул, что мир должен знать о Ходжалы, чтобы подобные убийства и преступления никогда не повторились.

Затем на сцену Филармонии вышел лауреата театральной премии "Браво!", солист филармонии и оперного театра, баритон Алексей Петров, который исполнил произведения Тофика Кулиева.

На вечере был показан фильм Наиля Надира. В завершение мероприятия желающие могли получить буклеты и информационные справочники, посвященные одному из наиболее трагических событий постсоветской истории.