В Джебраиле открылась фото-выставка Резы Дегати на тему армянской оккупации

В освобожденном от армянской оккупации городе Джебраил открылась выставка всемирно известного фотографа Резы Дегати.
Как передает командированный в Джебраил сотрудник Report, на выставке представлены фотографии, отражающие ситуацию в городе до оккупации.
Р. Дегати на различных территориях города демонстрировал фото этих же мест до оккупации.
Находящиеся в Джебраиле послы иностранных государств, военные атташе и руководители представительств международных организаций в стране, помощник президента Азербайджана - заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации президента Хикмет Гаджиев, помощник первого вице-президента Эльчин Амирбеков и др. ознакомились с выставкой.
Всемирно известный фотограф Реза Дегати посещает освобождённые от армянской оккупации территории Азербайджана и делает снимки.