В Джебраиле открылась фото-выставка Резы Дегати на тему армянской оккупации

Р. Дегати на различных территориях города демонстрировал фото этих же мест до оккупации

В освобожденном от армянской оккупации городе Джебраил открылась выставка всемирно известного фотографа Резы Дегати.

Как передает командированный в Джебраил сотрудник Report, на выставке представлены фотографии, отражающие ситуацию в городе до оккупации.

Р. Дегати на различных территориях города демонстрировал фото этих же мест до оккупации.

Находящиеся в Джебраиле послы иностранных государств, военные атташе и руководители представительств международных организаций в стране, помощник президента Азербайджана - заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации президента Хикмет Гаджиев, помощник первого вице-президента Эльчин Амирбеков и др. ознакомились с выставкой.

Всемирно известный фотограф Реза Дегати посещает освобождённые от армянской оккупации территории Азербайджана и делает снимки.