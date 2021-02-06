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В Джебраиле открылась фото-выставка Резы Дегати на тему армянской оккупации

В Джебраиле открылась фото-выставка Резы Дегати на тему армянской оккупации Р. Дегати на различных территориях города демонстрировал фото этих же мест до оккупации
Карабах
6 февраля 2021 г. 13:45
В Джебраиле открылась фото-выставка Резы Дегати на тему армянской оккупации

В освобожденном от армянской оккупации городе Джебраил открылась выставка всемирно известного фотографа Резы Дегати.

Как передает командированный в Джебраил сотрудник Report, на выставке представлены фотографии, отражающие ситуацию в городе до оккупации.

Р. Дегати на различных территориях города демонстрировал фото этих же мест до оккупации.

Находящиеся в Джебраиле послы иностранных государств, военные атташе и руководители представительств международных организаций в стране, помощник президента Азербайджана - заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации президента Хикмет Гаджиев, помощник первого вице-президента Эльчин Амирбеков и др. ознакомились с выставкой.

Всемирно известный фотограф Реза Дегати посещает освобождённые от армянской оккупации территории Азербайджана и делает снимки.

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Версия на английском языке Reza Deghati opens photo-exhibition on Armenian occupation in Jabrayil city
Версия на азербайджанском языке Cəbrayıl şəhərində Reza Deqatinin erməni işğalını əks etdirən sərgisi açılıb

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