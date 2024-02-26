В Чикаго прошла конференция в память о жертвах Ходжалы

В Чикаго состоялась конференция "Глобальный диалог: Последствия Ходжалы - воспоминания и устремления".
Как передает Report, мероприятие прошло в музее и образовательном центре Холокоста штата Иллинойс.
На ней выступил профессор политологии в Технологическом университете Теннесси Майкл Гюнтер, рассказав о политическом ландшафте, на фоне которого произошла Ходжалинская трагедия.
Доктор философии и сопредседатель кафедры изучения мира и конфликтов Али Аскеров затронул вопросы разрешения конфликтов.
Литовский военный журналист Ричардас Лапайтис говорил о международных аспектах освещения конфликтов и их резонанс с событиями Ходжалы.