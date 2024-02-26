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В Чикаго прошла конференция в память о жертвах Ходжалы

В Чикаго прошла конференция в память о жертвах Ходжалы В Чикаго состоялась конференция "Глобальный диалог": Наследие Ходжалы - объединяя воспоминания и стремления.
Карабах
26 февраля 2024 г. 14:20
В Чикаго прошла конференция в память о жертвах Ходжалы

В Чикаго состоялась конференция "Глобальный диалог: Последствия Ходжалы - воспоминания и устремления".

Как передает Report, мероприятие прошло в музее и образовательном центре Холокоста штата Иллинойс.

На ней выступил профессор политологии в Технологическом университете Теннесси Майкл Гюнтер, рассказав о политическом ландшафте, на фоне которого произошла Ходжалинская трагедия.

Доктор философии и сопредседатель кафедры изучения мира и конфликтов Али Аскеров затронул вопросы разрешения конфликтов.

Литовский военный журналист Ричардас Лапайтис говорил о международных аспектах освещения конфликтов и их резонанс с событиями Ходжалы.

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Версия на английском языке Chicago hosts conference in memory of Khojaly victims
Версия на азербайджанском языке Çikaqoda Xocalı qurbanlarının xatirəsinə həsr olunmuş konfrans keçirilib

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