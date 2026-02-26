Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Ходжалинский геноцид
    Карабах
    • 26 февраля, 2026
    • 17:22
    В Боснии и Герцеговине почтили память жертв Ходжалинского геноцида

    В Боснии и Герцеговине прошло мероприятие, приуроченное к 34-й годовщине Ходжалинского геноцида.

    Как сообщает балканское бюро Report, посольством Азербайджана в этой стране 25 февраля был организован ифтар в турецкой мечети XVII века в городе Фойнице, расположенном в 40 километрах от столицы Сараево.

    Поскольку месяц Рамазан совпал с годовщиной Ходжалинского геноцида, ифтар был посвящен памяти жертв геноцида в Ходжалы.

    26 февраля в Парке дружбы, расположенном в центре Сараево, был посещен мемориал памяти жертв Ходжалинского геноцида, к которому был возложен венок.

    В мероприятии, наряду с сотрудниками посольства Азербайджана, приняли участие и сотрудники посольства Турции, а также представители азербайджанской и турецкой общин.

