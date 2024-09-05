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Баку раскрыл детали по делам сепаратистов Карабаха

Баку раскрыл детали по делам сепаратистов Карабаха Генеральный прокурор Азербайджана Кямран Алиев рассказал подробности по делу сепаратистов Карабаха.
Карабах
5 сентября 2024 г. 10:49
Баку раскрыл детали по делам сепаратистов Карабаха

Генеральный прокурор Азербайджана Кямран Алиев рассказал подробности по уголовному делу, возбужденному в отношении сепаратистов Карабаха.

Как передает Report, об этом он рассказал информационному порталу News.ru.

К.Алиев напомнил, что следствие завершено, в ближайшее время материалы будут переданы в суд.

"Идет ознакомление с материалами уголовного дела - как у обвиняемых, так и у потерпевших. Знаете, что по этому уголовному делу очень много потерпевших. После проведения всех этих следственных мероприятий дело будет направлено для рассмотрения по существу в суд - в соответствии с международными нормами и уголовно-правовым законодательством Азербайджана", - рассказал генпрокурор.

В разные годы Генпрокуратурой Азербайджана в отношении 15 карабахских сепаратистов были возбуждены уголовные дела, они были объявлены в международный розыск. После контртеррористической операции локального характера в сентябре 2023 года они были задержаны, доставлены в Баку и переданы следствию. Им были предъявлены обвинения в терроризме, финансировании терроризма, создании не предусмотренных законодательством вооруженных формирований и групп, проведении учений с целью терроризма. В июне этого года в Баку сообщили о завершении следствия по их делам.

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Версия на английском языке Azerbaijani Prosecutor General reveals details of Karabakh separatists' case
Версия на азербайджанском языке Bakıda saxlanılan Qarabağ separatçılarının işi ilə bağlı təfərrüatlar açıqlanıb

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