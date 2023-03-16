В Азербайджане в мае пройдет конференция, посвященная минной проблеме

В мае 2023 года в Азербайджане состоится конференция, посвященная минной проблеме.

В мае 2023 года в Азербайджане состоится конференция, посвященная минной проблеме.

Как передает Report, об этом председатель правления Агентства Азербайджанской Республики по разминированию (ANAMA) Вугар Сулейманов заявил в Агдаме в ходе ежегодных стратегических консультаций высокого уровня между правительством Азербайджана и местными представительствами ООН.

По его словам, Азербайджан выделил большие средства на разминирование: "Это большая проблема и вызов для нас. Минная опасность усложняет и тормозит процесс возвращения бывших вынужденных переселенцев на освобожденные территории".

Глава ANAMA подчеркнул, что опыт Азербайджана по разминированию может быть полезен и другим странам.

"С ноября 2020 года в результате подрыва мин погибли 47 человек, еще двое погибли сегодня в Агдаме", - сказал он.

В.Сулейманов отметил, что ООН высоко оценивает усилия Азербайджана по разминированию, а также оказывает поддержку в этом вопросе.

"Очистка территорий от мин имеет прямое отношение к двум целям устойчивого развития ООН", - добавил он.