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В Азербайджане в мае пройдет конференция, посвященная минной проблеме

В Азербайджане в мае пройдет конференция, посвященная минной проблеме В мае 2023 года в Азербайджане состоится конференция, посвященная минной проблеме.
Карабах
16 марта 2023 г. 13:57
В Азербайджане в мае пройдет конференция, посвященная минной проблеме

В мае 2023 года в Азербайджане состоится конференция, посвященная минной проблеме.

Как передает Report, об этом председатель правления Агентства Азербайджанской Республики по разминированию (ANAMA) Вугар Сулейманов заявил в Агдаме в ходе ежегодных стратегических консультаций высокого уровня между правительством Азербайджана и местными представительствами ООН.

По его словам, Азербайджан выделил большие средства на разминирование: "Это большая проблема и вызов для нас. Минная опасность усложняет и тормозит процесс возвращения бывших вынужденных переселенцев на освобожденные территории".

Глава ANAMA подчеркнул, что опыт Азербайджана по разминированию может быть полезен и другим странам.

"С ноября 2020 года в результате подрыва мин погибли 47 человек, еще двое погибли сегодня в Агдаме", - сказал он.

В.Сулейманов отметил, что ООН высоко оценивает усилия Азербайджана по разминированию, а также оказывает поддержку в этом вопросе.

"Очистка территорий от мин имеет прямое отношение к двум целям устойчивого развития ООН", - добавил он.

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Версия на английском языке Azerbaijan to host conference on mine problem
Версия на азербайджанском языке Bu ilin mayında Azərbaycanda mina probleminə həsr olunmuş konfrans keçiriləcək

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