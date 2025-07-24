В агдеринское село Гасанриз выехала очередная группа бывших вынужденных переселенцев

В агдеринское село Гасанриз выехала очередная группа бывших вынужденных переселенцев

В село Гасанриз Агдеринского района выехала очередная группа бывших вынужденных переселенцев.

Как сообщает карабахское бюро Report, автокараван с уроженцами села Гасанриз отправился с площади Флага в Тертерском районе.

На этом этапе в село возвращаются 29 семей в составе 114 человек. Таким образом в Гасанризе будут проживать 119 семей в составе 420 человек.

В период оккупации села армянами эти семьи были временно размещены в различных уголках республики, преимущественно в общежитиях, санаториях и административных зданиях.

Отметим, что в настоящее время в Карабахе и Восточном Зангезуре, наряду с бывшими вынужденными переселенцами, проживают более 50 тыс. человек, работающих над реализацией проектов в этом регионе, а также выполняющих служебные обязанности в местных отделениях различных государственных учреждений, работающих в возобновивших деятельность учреждениях здравоохранения, образования, культуры, туризма, промышленности и энергетики.